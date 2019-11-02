93 yaşındaki Mehmet Dede yaptığı aletle görenleri şok etti

İlerleyen yaşından dolayı yürümekte güçlük çeken 93 yaşındaki Ankaralı Mehmet Çelik, camiye gitmek için pes etmedi el ile sürülebilen bisiklet yaptı. Bir asra yaklaşan yaşına rağmen bütün ihtiyaçlarını kendi karşılayan Mehmet dedenin azmi ise görenleri kendisine hayran bırakıyor.

GÖSTERDİĞİ ÇABA BÜYÜK İLGİ TOPLUYOR

Ankara'da yaşayan 93 yaşındaki Mehmet Çelik, çalışkanlığı ve azmiyle gençlere taş çıkarıyor. Her ihtiyacını kendi karşılayan demirci ustası Mehmet dede, camiye gidebilmek için kendine pedallarını elleriyle çevirebileceği bisiklet yaptı. Ankara'nın Nallıhan ilçesi Çayırhan Mahallesi'nde damadı ile birlikte yaşayan 93 yaşındaki Mehmet dede, çevresinde çalışkanlığı ve azmiyle biliniyor. Her ihtiyacını kendisi karşılayan Mehmet dede, yıllardır demircilik işiyle uğraşıyor. Ahşap doğrama makinesini ve daha bir çok aleti kendi çabasıyla tasarlayıp geliştiren Mehmet Çelik gençlere taş çıkarıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla atölyesinin yolunu tutan Mehmet dede, hem sempatik tavırlarıyla hem ömrü bir asra yakın yaşına rağmen gösterdiği çabayla büyük ilgi topluyor.

DAMADININ ALDIĞI BİSİKLETİ KABUL ETMEDİ

Geçirdiği felç nedeniyle camiye giderken zorlanan Mehmet Çelik, damadının aldığı bisikleti kabul etmedi. Mehmet dede, birkaç eksiği kalan tasarımını kendi yaptığı bisikletini kullanmak için gün sayıyor. Ayaklarını kısıtlı kullanabilen Mehmet dede pedalları elleriyle kullanabileceği direksiyon hakimiyetini ise ayaklarıyla sağlayacağı bu bisikleti ile hayatını kolaylaştıracak.

SAĞLIĞINI ÇOK ÇALIŞMAYA BORÇLU

Eşini kaybettikten sonra Bartın'dan Ankara'ya gelen Mehmet dedenin 5 çocuğu 20 tane torunu bulunuyor. Ömrü bir asra yaklaşan Mehmet dede sağlığını tek çeşit beslenmeye ve çok çalışmaya borçlu. Asla iki çeşit yemeği aynı anda tüketmeyen Mehmet dedenin gençlere tavsiyesi çok çalışıp üretken olmaları.

"BUNU KENDİ KAFAMDAN AYARLADIM"

Bisikleti camiye gidip gelebilmek için yaptığını belirten Mehmet Çelik, "Felç sonra bacağımı incittim. Bir de o incitme zorluyor. Felçlikte biraz gıdamı düşürmüş. Camiye gidip gelemiyorum. 800 adım mesafe var camiyle namaza gitme merakımda geçmedi daha, namaza da gitmeye gayret ederim. Onun için bununla hem vakit geçirmek için yaptım. Böyle bisiklet yok. Bu piyasada yapılmış değil. Kimse bunu becermiş değil. Kendi kafamdan ben bunu ayarladım. Şöyle olursa şöyle olur, şöyle olursa şöyle olur. Yani mantosu bunun biraz çirkin tam orijinali değil de artık biraz idare eder" dedi.

"GENÇLER İÇİN BU VAKİT BİR SERMAYEDİR"

Hayatını hep şükrederek geçirdiğini belirten Mehmet dede, "Şükür Allaha benim böyle sağlıklı kalmam için Cenab-ı Allah'ın verdiği nimet. Sağlığım için bir hazırlık bir şeyi yok Allah bana ne verdiyse onlar. Şimdi benim gençliğim bunlara uymaz. Benim gençliğimin günleri sıkıntılı cefalı geçti. Şimdiki gençlik rahatlıkla geçiyor. Ben 36 ay askerlik yaptım şimdikiler 6 ay askerlik yapıyorlar. Şimdiki zamanlar eski zamanın elçisi oldu yani çok rahat bir zaman şimdiki zaman şu zamana nankörlük yapmakta biraz haramdır. Çok iyi bir zamandayız. Gençler için bu vakit bir sermayedir. Sermayesini tutabilen kendini tutar. Kazanç bir gelirdir kazancı ne kadar hesaplı yaparsan o kadar istifadeli olursun. Onun demirini aldım kendim imalatını yaptım. (Ahşap Makinesi) Topunu tornacıya yaptırdım mantosunu kendim imalatım demirini aldım kendim yaptım. Hazır almadım, ben hem vakit geçirdim hem ucuza mal ettim hazır alırsam çok para sadece topunu yaptırdım tornacıya diğer taraflarını demir imalatını ben kendim yaptım yapabilmeye kadir olduğum için. Ama şimdi ağır iş onu şimdi yapamam. Ama vakit geçirmeye yarıyor" diye konuştu.