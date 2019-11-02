Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:32 TSİ- Spor G: Bugün 14:34 TSİ

2019 WRC Dünya Şampiyonu Ott Tanak da Hyundai Motorsport’ta!..

Bizim Hyundai, ralli dünyasının yükselen yıldızı Ott Tanak’ı iki yıllık imzayla bünyesine kattı. Estonyalı pilot, takımdaki Thierry Neuville, Sebastien Loeb ve Dani Sordo ile beraber yarışacak.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Bizim Hyundai, ralli dünyasının yükselen yıldızı Ott Tanak’ı iki yıllık imzayla bünyesine kattı. Estonyalı pilot, takımdaki Thierry Neuville, Sebastien Loeb ve Dani Sordo ile beraber yarışacak. Ott Tanak, önümüzdeki sezon 14 yarışta i20 WRC’nin direksiyonunda olacak. Hyundai Motorsport Takımı, Estonyalı ralli pilotu Ott Tanak’ı iki yıllık imzayla bünyesine katarak 2020 sezonuna müthiş bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.

DEV BİR TAKIM OLDU…

2020 ve 2021 sezonunda Hyundai i20 Coupe WRC ile yarışacak olan Tanak, takımın diğer ünlü isimleri Neuville, Loeb ve Sordo’yla şampiyonluğu kovalayacak. Ott Tanak ve co-pilotu Martin Jarveoja, 2020 WRC sezonunun 14 yarışında direksiyonda olacak ve ayrıca aracın gelişimine de katkı sağlayacak. Loeb ve Sordo ise sezon içerisindeki belli yarışlarda görev alacak. WRC Dünya Ralli Şampiyonası, 2020 yılında 3 yeni ülkeye de ev sahipliği yaptıracak. Yeni sezonda Kenya, Yeni Zelanda ve Japonya tekrar takvime dahil edilerek takımlara, pilotlara ve ralli tutkunlarına farklı deneyimler yaşatacak.

 

Bugün 14:32 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Darıca’da kaptanlar kadro dışı bırakıldı… mask
Darıca’da kaptanlar kadro dışı bırakıldı…
Taraftar şokta!.. mask
Taraftar şokta!..
Dinçel: Mazeretimiz yok kazanmak için gidiyoruz mask
Dinçel: Mazeretimiz yok kazanmak için gidiyoruz
Murat Son'dan teşekkür... mask
Murat Son'dan teşekkür...
Feridun: Ben de düşük formumdan memnun değilim mask
Feridun: Ben de düşük formumdan memnun değilim
Alemdağ'a hazırız mask
Alemdağ'a hazırız
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de Atatürk'e büyük saygısızlık mask
Kocaeli'de Atatürk'e büyük saygısızlık
Darıca’da dört duvar asansör görenleri şaşkına çevirdi mask
Darıca’da dört duvar asansör görenleri şaşkına çevirdi
Akıl almaz dolandırıcılık uyarısı mask
Akıl almaz dolandırıcılık uyarısı
Cumhuriyet Bayramı'nda çekilen bu görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı mask
Cumhuriyet Bayramı'nda çekilen bu görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı
İzmit'e değil tüm Kocaeli'ye fayda sağlayacak mask
İzmit'e değil tüm Kocaeli'ye fayda sağlayacak
WhatsApp'ta inanılmaz hata! Hemen kontrol edin... mask
WhatsApp'ta inanılmaz hata! Hemen kontrol edin...

GALERİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı mask
Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı
Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda mask
Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam' mask
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam'
Kendilerini polis olarak tanıtıp 700 bin TL dolandırdılar mask
Kendilerini polis olarak tanıtıp 700 bin TL dolandırdılar
Vinç 4 otomobili biçti: 3 yaralı mask
Vinç 4 otomobili biçti: 3 yaralı
8 aylık hamile eşi ve 5 yaşındaki kızını arıyor mask
8 aylık hamile eşi ve 5 yaşındaki kızını arıyor
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL