2019 WRC Dünya Şampiyonu Ott Tanak da Hyundai Motorsport’ta!..

Bizim Hyundai, ralli dünyasının yükselen yıldızı Ott Tanak’ı iki yıllık imzayla bünyesine kattı. Estonyalı pilot, takımdaki Thierry Neuville, Sebastien Loeb ve Dani Sordo ile beraber yarışacak. Ott Tanak, önümüzdeki sezon 14 yarışta i20 WRC’nin direksiyonunda olacak. Hyundai Motorsport Takımı, Estonyalı ralli pilotu Ott Tanak’ı iki yıllık imzayla bünyesine katarak 2020 sezonuna müthiş bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.

DEV BİR TAKIM OLDU…

2020 ve 2021 sezonunda Hyundai i20 Coupe WRC ile yarışacak olan Tanak, takımın diğer ünlü isimleri Neuville, Loeb ve Sordo’yla şampiyonluğu kovalayacak. Ott Tanak ve co-pilotu Martin Jarveoja, 2020 WRC sezonunun 14 yarışında direksiyonda olacak ve ayrıca aracın gelişimine de katkı sağlayacak. Loeb ve Sordo ise sezon içerisindeki belli yarışlarda görev alacak. WRC Dünya Ralli Şampiyonası, 2020 yılında 3 yeni ülkeye de ev sahipliği yaptıracak. Yeni sezonda Kenya, Yeni Zelanda ve Japonya tekrar takvime dahil edilerek takımlara, pilotlara ve ralli tutkunlarına farklı deneyimler yaşatacak.