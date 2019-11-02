Kazanmak isteyenler el kaldırsın!..

Geçtiğimiz hafta Erbaaspor’u Yakup ve Burak Süleyman’ın golleri ile mağlup ederek nefes alan Kocaelispor üst sıralarda tutunmak adına çıkacağı maçta İstanbul Çekmeköy’deki Alemdağspor ile karşılaşacak. Hazırlıklarını hayli moralli yapan ve Yeşil Siyahlılarda tek eksik sarı kart cezası bulunan Mesut Özdemir. Teknik adam Selahaddin Dinçel, antrenmanlarda Mesut’un yerine Serdar Ümit’i as kadroda oynatmıştı. Kadroda Mesut – Serdar zorunlu değişikliğinin dışında başka bir değişiklik olmayacak.
İMHA PLANI HAZIR
Futbolcuları ile sık sık toplantılar yapan Dinçel’in Alemdağ’ı devirme planı hazır. Oyun formatını futbolculara adapte etmek için uzun antrenmanlar yapan futbolcuların sisteme nasıl adapte olacakları merak ediliyor. Maç sentetik zeminde olduğu için Perşembe, Cuma ve Cumartesi günü Körfez Esentepe Stadı’nda antrenman yapan futbolcular da 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. 4-5-1 şeklinde sahaya dizilmesi beklenen Kocaelispor’un oyunun akışına göre 4-3-3 ya da 4-1-4-1’e de dizilişi değiştirmesi söz konusu. Yeşil Siyahlılarda Serdar ve Semih kart sınırında bulunuyor.
MUHTEMEL 11
Yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Alemdağ Stadı’ndaki mücadeleye Kocaelispor’un kaldeErcüment, sağ bekte Semih, sol bekte Erdinç, savunma ortasında Kemal Can ve Taha Batuhan, önlerinde Sefa ve Serdar Ümit, sol önde Burak Süleyman, sağ önde Gökdeniz, forvete yakın bölgede Talha ve ileride de Yakup ile sahaya dizilmesi bekleniyor. Maç saatinde hava parçalı bulutlu, sıcaklık ise 17 derece dolaylarında olacak. Mücadeleyi Rize’den Yücel Büyük yönetecek. Ev sahibi ekipte etkili orta saha oyuncusu Mert Sarı kırmızı kart cezası olduğu için forma giyemeyecek.
MAÇIN KÜNYESİ
KOCAELİSPOR-1877 ALEMDAĞ
KOCAELİSPOR
ERCÜMENT KAFKASYALI
SEMİH KARADENİZ
ERDİNÇ KARAKAŞ
TAHA BATUHAN YAYIKCI
KEMAL CAN AYDEMİR
SERDAR ÜMİT DENİZ
SEFA NARİN
TALHA MAYHOŞ
GÖKDENİZ BAYRAKDAR
BURAK SÜLEYMAN
YAKUP ALKAN
1877 ALEMDAĞ SPOR
ENES ÜNAL
CENKAY AKDOĞAN
GÜR EGE GÜREL
ENES ÇAVUŞ
AHMET GÜNDOĞDU
ÇAĞLAR ÖZEL
ALP HUY
MUHAMMET YUSUF OCAK
OĞUZHAN İNCİ
ERHAN GÖÇ
ZEKERİYA KACAROĞLU
HAKEMLER: Yücel Büyük, Volkan Kaan Topal, Giray Kara
STAT: Çekmeköy Alemdağ
HAVA: 17 derece parçalı bulutlu
SAAT: 13.30
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz