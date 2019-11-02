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Kazanmak isteyenler el kaldırsın!..

Kocaelispor sezonun 10. maçında Alemdağspor’a konuk olacak. Çekmeköy İstanbul Alemdağ Stadı’ndaki maç saat 13.30’da başlayacak. Takımda cezalı Mesut dışında eksik yok
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Geçtiğimiz hafta Erbaaspor’u Yakup ve Burak Süleyman’ın golleri ile mağlup ederek nefes alan Kocaelispor üst sıralarda tutunmak adına çıkacağı maçta İstanbul Çekmeköy’deki Alemdağspor ile karşılaşacak. Hazırlıklarını hayli moralli yapan ve Yeşil Siyahlılarda tek eksik sarı kart cezası bulunan Mesut Özdemir. Teknik adam Selahaddin Dinçel, antrenmanlarda Mesut’un yerine Serdar Ümit’i as kadroda oynatmıştı. Kadroda Mesut – Serdar zorunlu değişikliğinin dışında başka bir değişiklik olmayacak.

İMHA PLANI HAZIR

Futbolcuları ile sık sık toplantılar yapan Dinçel’in Alemdağ’ı devirme planı hazır. Oyun formatını futbolculara adapte etmek için uzun antrenmanlar yapan futbolcuların sisteme nasıl adapte olacakları merak ediliyor. Maç sentetik zeminde olduğu için Perşembe, Cuma ve Cumartesi günü Körfez Esentepe Stadı’nda antrenman yapan futbolcular da 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. 4-5-1 şeklinde sahaya dizilmesi beklenen Kocaelispor’un oyunun akışına göre 4-3-3 ya da 4-1-4-1’e de dizilişi değiştirmesi söz konusu. Yeşil Siyahlılarda Serdar ve Semih kart sınırında bulunuyor.

MUHTEMEL 11

Yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Alemdağ Stadı’ndaki mücadeleye Kocaelispor’un kaldeErcüment, sağ bekte Semih, sol bekte Erdinç, savunma ortasında Kemal Can ve Taha Batuhan, önlerinde Sefa ve Serdar Ümit, sol önde Burak Süleyman, sağ önde Gökdeniz, forvete yakın bölgede Talha ve ileride de Yakup ile sahaya dizilmesi bekleniyor. Maç saatinde hava parçalı bulutlu, sıcaklık ise 17 derece dolaylarında olacak. Mücadeleyi Rize’den Yücel Büyük yönetecek. Ev sahibi ekipte etkili orta saha oyuncusu Mert Sarı kırmızı kart cezası olduğu için forma giyemeyecek.

MAÇIN KÜNYESİ

 

KOCAELİSPOR-1877 ALEMDAĞ

KOCAELİSPOR

ERCÜMENT KAFKASYALI

SEMİH KARADENİZ

ERDİNÇ KARAKAŞ

TAHA BATUHAN YAYIKCI

KEMAL CAN AYDEMİR

SERDAR ÜMİT DENİZ

SEFA NARİN

TALHA MAYHOŞ

GÖKDENİZ BAYRAKDAR

BURAK SÜLEYMAN

YAKUP ALKAN

1877 ALEMDAĞ SPOR

ENES ÜNAL

CENKAY AKDOĞAN

GÜR EGE GÜREL

ENES ÇAVUŞ

AHMET GÜNDOĞDU

ÇAĞLAR ÖZEL

ALP HUY

MUHAMMET YUSUF OCAK

OĞUZHAN İNCİ

ERHAN GÖÇ

ZEKERİYA KACAROĞLU

HAKEMLER: Yücel Büyük, Volkan Kaan Topal, Giray Kara

STAT: Çekmeköy Alemdağ

HAVA: 17 derece parçalı bulutlu

SAAT: 13.30

Bugün 17:30 TSİ - Spor

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