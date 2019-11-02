Bu nasıl bir çiledir?..

Alemdağspor-Kocaelispor maçına ev sahipliği yapacak olan Çekmeköy Alemdağ Stadı 1.300 kişi kapasiteye sahip. Kocaelispor taraftarına ise 53 kişilik yer ayrıldı. Hodri Meydan Derneği hafta arasında girişimde bulunsa da İstanbul Çekmeköy İlçe emniyetini aşamadı ve “Güvenlik!” gerekçesi ile kotanın yüzde 10’a çıkarılmasına izin verilmedi. Bu anlamda şok yaşayan Yeşil Siyahlılarla ilgili Hodri Meydan münferit gidişlere engel olmayacak ancak yine de en iyi şekilde organize olunacak.

BİLET FİYATLARI:

Misafir tribün: 10 TL.

Ev sahibi tribün: 10 TL.

Protokol tribünü: 50 TL.