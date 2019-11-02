Birbirlerini iyi tanıyorlar

Kocaelispor’un rakibi Alemdağ’ın artılarının başında iç saha performansı geliyor. 4 maçta 3 galibiyet 1 de beraberlik elde eden İstanbul ekibi sahasında Of’u 1-0, Kozan’ı 4-2 ve Kemer’i 5-0 ile geçerken, Erbaa ile de 1-1 berabere kaldı. Sahasında 11 gol atan İstanbul ekibi filelerinden 4 kez top çıkardı.

HEMEN HEMEN TAMAMI BAL’DAN

Alemdağ’da forma giyen futbolcuların saha içi iletişimi de fena değil. Geçen yıl BAL’dan çıkan kadroda Cenkay Akdoğan, Gür Ege Gürel, Ahmet Gündoğdu, Erhan Göç ve kaleci Enes Ünal, 11’in değişmez isimleri arasında yer alıyor. Yine 11’de sık sık forma giyen Enes Çavuş BAL takımlarından Küçükyalı Yelken, Muhammed Yusuf, geçen sezon BAL’da şampiyonluk yaşayan Kelkit’ten, Zekeriya Kaçaroğlu’nu ve yine BAL’da şampiyon olan bir diğer takım Şile Yıldız’dan kadrolarına kattılar. Alemdağ, Kocaelispor’a karşı 11’de çıkması beklenen Çağlar Özel’i Serik’ten, Alp Huy’u da Bandırma’dan transfer etti.