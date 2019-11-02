Hodri Meydan’dan Alemdağ’a ziyaret

Hodri Meydan Dernek Başkanı Ferhat Uzun ve tribün lideri Haluk Bozo, Alemdağ ekibinin tribün sorumluları ile buluştu. Yaklaşık 2 saat süren buluşmada dostluk mesajları verildi. Alemdağ tarafından yapılan açıklamada “Türk futbolunun çınarı Kocaelispor, şimdiden semtimize hoş geldiniz” ifadesi kullanıldı.