Hodri Meydan’dan Alemdağ’a ziyaret

Hodri Meydan Dernek Başkanı Ferhat Uzun ve tribün lideri Haluk Bozo, Alemdağ ekibinin tribün sorumluları ile buluştu. Yaklaşık 2 saat süren buluşmada dostluk mesajları verildi. Alemdağ tarafından yapılan açıklamada “Türk futbolunun çınarı Kocaelispor, şimdiden semtimize hoş geldiniz” ifadesi kullanıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz