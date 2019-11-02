Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:56 TSİ- Gündem G: Bugün 16:13 TSİ

Ömür boyu nafaka son buluyor

İkinci yargı paketinde yer alması beklenen düzenlemeye göre, iki seneye kadar olan evliliklerde nafaka süresi iki sene, bu sürenin üzerindeki evliliklerde ise evli kalınan süre kadar olacak.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

AK Parti’nin hukukçu kurmayları ile Adalet Bakanlığının hazırladığı 2. Yargı Paketi’nde nafaka ile icradan çocuk teslimine ilişkin düzenlemenin olup olmayacağı tartışılıyordu. Bu iki konunun ayrı bir paket yapılması da gündeme gelmişti. Ancak AK Parti kurmayları, süresiz nafaka ve icradan çocuk teslimi uygulamasına son verecek maddelerin de 2. Yargı Paketi’nde yer alacağını dile getirdi. Ömür boyu nafaka ile icra yoluyla çocuk teslimi uygulamasına son veren düzenleme yılbaşından önce Meclis gündemine gelecek. Edinilen bilgilere göre, yapılacak düzenleme ile ömür boyu nafaka uygulamasına, bazı istisnalar hariç olmak üzere son verilecek. Nafaka bağlanması için evlilik süresi, kadının yaşı, gelir durumu, çocuk olup olmadığı, tarafların kusur oranı gibi kriterler dikkate alınacak. Nafakanın evli kalınan süre ile sınırlandırılması, ancak bu sürenin iki senenin altında olmayacağı belirtiliyor. İki seneye kadar olan evliliklerde nafaka süresi iki sene, bu sürenin üzerindeki evliliklerde ise evli kalınan süre kadar nafaka ödenmesi tartışılıyor.(Türkiye Gazetesi)

Bugün 14:56 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kocaeli'de Atatürk'e büyük saygısızlık mask
Kocaeli'de Atatürk'e büyük saygısızlık
Akıl almaz dolandırıcılık uyarısı mask
Akıl almaz dolandırıcılık uyarısı
Kardashian'dan "soykırım" paylaşımı mask
Kardashian'dan "soykırım" paylaşımı
İzmit'e değil tüm Kocaeli'ye fayda sağlayacak mask
İzmit'e değil tüm Kocaeli'ye fayda sağlayacak
Böyle anlaşmazlık görülmedi mask
Böyle anlaşmazlık görülmedi
Meteoroloji uyardı: Sağanak ve kar yağışı mask
Meteoroloji uyardı: Sağanak ve kar yağışı
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de Atatürk'e büyük saygısızlık mask
Kocaeli'de Atatürk'e büyük saygısızlık
Darıca’da dört duvar asansör görenleri şaşkına çevirdi mask
Darıca’da dört duvar asansör görenleri şaşkına çevirdi
Akıl almaz dolandırıcılık uyarısı mask
Akıl almaz dolandırıcılık uyarısı
Cumhuriyet Bayramı'nda çekilen bu görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı mask
Cumhuriyet Bayramı'nda çekilen bu görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı
İzmit'e değil tüm Kocaeli'ye fayda sağlayacak mask
İzmit'e değil tüm Kocaeli'ye fayda sağlayacak
WhatsApp'ta inanılmaz hata! Hemen kontrol edin... mask
WhatsApp'ta inanılmaz hata! Hemen kontrol edin...

GALERİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı mask
Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı
Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda mask
Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam' mask
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam'
Kendilerini polis olarak tanıtıp 700 bin TL dolandırdılar mask
Kendilerini polis olarak tanıtıp 700 bin TL dolandırdılar
Vinç 4 otomobili biçti: 3 yaralı mask
Vinç 4 otomobili biçti: 3 yaralı
8 aylık hamile eşi ve 5 yaşındaki kızını arıyor mask
8 aylık hamile eşi ve 5 yaşındaki kızını arıyor
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL