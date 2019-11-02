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Hakemlerimizin ciğerleri körük gibi!..

7 Kasım Perşembe günü Sakarya’da gerçekleşecek olan MHK 2. Atletik Test Koşuları öncesi ilimiz klasman hakemleri İzmit Atletizm Tartan Pisti’nde son hazırlıklarını yaptı.
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7 Kasım Perşembe günü Sakarya’da gerçekleşecek olan MHK 2. Atletik Test Koşuları öncesi ilimiz klasman hakemleri İzmit Atletizm Tartan Pisti’nde son hazırlıklarını yaptı. İl Hakem Kurulu tarafından gerçekleştirilen koşularda hakemlerin hepsi testi basari ile tamamladı. Koşularsonrası hatıra fotoğrafı çekilen hakemlerimiz Barış Harekatı’ndaki Mehmetçiklerimizede selam göndermeyi ihmal etmediler.

ATLETİK KOŞULARDA NELER İSTENİYOR?

KLASMAN HAKEMLERİ İÇİN

6x40 metre kısa mesafeli koşular yapılacak.

Klasman hakemleri her 40 metreyi en fazla 6.10 saniyede koşmak zorunda.

Kısa mesafe koşuları bittikten sonra 6 dakika ara dinlenme var.

Ardından 40x75 metre koşuları olacak.

Her 75 metre 15 saniyede koşulmalı ve sonrasında 25 metre yürüme alanında 20 saniye dinlenme vakti var.

Kadınlarda ise 75 metre 17 saniye de koşulmalı.

KLASMAN YARDIMCI VE BÖLGESEL YARDIMCI HAKEMLER İÇİN

5x30 metre kısa mesafeli koşular yapılacak.

Klasman Yardımcı ve Bölgesel Yardımcı Hakemler her 30 metreyi en fazla 4.80 saniyede koşmalı.

Kısa mesafe koşuları bittikten sonra 1 adet 10 saniyelik yan koşu testi olacak.

6 dakika ara dinlenmenin ardından 40x75 metre koşuları olacak.

Her 75 metre 15 saniyede koşulmalı.

25 metrelik yürüme alanındaki dinlenme vakti ise 22 saniye.

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