Gol düellosunda 5 gol!

1. Amatör Lig B Grubu’nda müthiş bir çekişme yaşanıyor. 8 maç sonunda lider Gültepe 18, ikinci Mertspor 17, üçüncü Yazlık 16 ve dördüncü Kavaklı’nın da 15 puanı bulunuyor. Lider Gültepe son maçında grubun dişli takımlarından Kavaklıspor’a deplasmanda 3-2 mağlup oldu ve Mertspor ile Yazlık’ın berabere kaldığı haftada çok değerli 2 puan bıraktı. Kavaklı ise kesesine koyduğu 3 puanla bir anda potaya girdi.

KAĞITÇI’DA SAAT 15.00’TE

Pazar mesaisinde B Grubu’nun 9. maçları oynanacak. Mehmet Ali Kağıtçı’da Gültepe ile 8 puanla yedinci sıradaki Sultan Orhan karşılaşacak ve mücadele 15.00’te başlayacak. Düşmeme mücadelesi veren Denizliköyü ile 10 puanlı Körfez Esen, Metin Oktay Stadı’nda karşılaşacak ve maç saat 15.15’te başlayacak.

GÖLCÜK DERBİSİNE BUYRUN

Saat 17.00’de iki maç birden var. Şampiyonluk mücadelesi veren Mertspor, Tavşancıl Stadı’nda grubun iddialı takımlarından Tavşancılspor ile karşılaşacak. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Derince Birlikspor ile Nusretiye, Derince Stadı’nda 3 puan mücadelesi verecek. Gölcük derbisinde ise Yazlıkspor ile Kavaklıspor maçının skoru çok merak ediliyor. Kavaklı Stadı’nda maç saat 19.15’te başlayacak.