Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 15:04 TSİ- Spor G: Bugün 15:05 TSİ

Gol düellosunda 5 gol!

1. Amatör Lig B Grubu’nda müthiş bir çekişme yaşanıyor. 8 maç sonunda lider Gültepe 18, ikinci Mertspor 17, üçüncü Yazlık 16 ve dördüncü Kavaklı’nın da 15 puanı bulunuyor.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

1. Amatör Lig B Grubu’nda müthiş bir çekişme yaşanıyor. 8 maç sonunda lider Gültepe 18, ikinci Mertspor 17, üçüncü Yazlık 16 ve dördüncü Kavaklı’nın da 15 puanı bulunuyor. Lider Gültepe son maçında grubun dişli takımlarından Kavaklıspor’a deplasmanda 3-2 mağlup oldu ve Mertspor ile Yazlık’ın berabere kaldığı haftada çok değerli 2 puan bıraktı. Kavaklı ise kesesine koyduğu 3 puanla bir anda potaya girdi.

KAĞITÇI’DA SAAT 15.00’TE

Pazar mesaisinde B Grubu’nun 9. maçları oynanacak. Mehmet Ali Kağıtçı’da Gültepe ile 8 puanla yedinci sıradaki Sultan Orhan karşılaşacak ve mücadele 15.00’te başlayacak. Düşmeme mücadelesi veren Denizliköyü ile 10 puanlı Körfez Esen, Metin Oktay Stadı’nda karşılaşacak ve maç saat 15.15’te başlayacak.

GÖLCÜK DERBİSİNE BUYRUN

Saat 17.00’de iki maç birden var. Şampiyonluk mücadelesi veren Mertspor, Tavşancıl Stadı’nda grubun iddialı takımlarından Tavşancılspor ile karşılaşacak. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Derince Birlikspor ile Nusretiye, Derince Stadı’nda 3 puan mücadelesi verecek. Gölcük derbisinde ise Yazlıkspor ile Kavaklıspor maçının skoru çok merak ediliyor. Kavaklı Stadı’nda maç saat 19.15’te başlayacak.

Bugün 15:04 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Darıca’da kaptanlar kadro dışı bırakıldı… mask
Darıca’da kaptanlar kadro dışı bırakıldı…
Taraftar şokta!.. mask
Taraftar şokta!..
Dinçel: Mazeretimiz yok kazanmak için gidiyoruz mask
Dinçel: Mazeretimiz yok kazanmak için gidiyoruz
Feridun: Ben de düşük formumdan memnun değilim mask
Feridun: Ben de düşük formumdan memnun değilim
Murat Son'dan teşekkür... mask
Murat Son'dan teşekkür...
Alemdağ'a hazırız mask
Alemdağ'a hazırız
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de Atatürk'e büyük saygısızlık mask
Kocaeli'de Atatürk'e büyük saygısızlık
Darıca’da dört duvar asansör görenleri şaşkına çevirdi mask
Darıca’da dört duvar asansör görenleri şaşkına çevirdi
Akıl almaz dolandırıcılık uyarısı mask
Akıl almaz dolandırıcılık uyarısı
Cumhuriyet Bayramı'nda çekilen bu görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı mask
Cumhuriyet Bayramı'nda çekilen bu görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı
İzmit'e değil tüm Kocaeli'ye fayda sağlayacak mask
İzmit'e değil tüm Kocaeli'ye fayda sağlayacak
WhatsApp'ta inanılmaz hata! Hemen kontrol edin... mask
WhatsApp'ta inanılmaz hata! Hemen kontrol edin...

GALERİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı mask
Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı
Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda mask
Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam' mask
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam'
Kendilerini polis olarak tanıtıp 700 bin TL dolandırdılar mask
Kendilerini polis olarak tanıtıp 700 bin TL dolandırdılar
Vinç 4 otomobili biçti: 3 yaralı mask
Vinç 4 otomobili biçti: 3 yaralı
8 aylık hamile eşi ve 5 yaşındaki kızını arıyor mask
8 aylık hamile eşi ve 5 yaşındaki kızını arıyor
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL