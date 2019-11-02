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Darıca’da jet kriz sona erdi

3. Lig 3. Grup’taki genç kadrosuyla önemli işlere imza atan ve lider Karacabey ile arasında sadece 1 puan fark bulunan Darıca Gençlerbirliği, şok bir haberle sarsılmış ve kaptanlar Ferhat Kaplan ve Fahrettin Bıyıklı, başkan Arif Gülen tarafından süresiz kadro dışı bırakılmıştı.
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3. Lig 3. Grup’taki genç kadrosuyla önemli işlere imza atan ve lider Karacabey ile arasında sadece 1 puan fark bulunan Darıca Gençlerbirliği, şok bir haberle sarsılmış ve kaptanlar Ferhat Kaplan ve Fahrettin Bıyıklı, başkan Arif Gülen tarafından süresiz kadro dışı bırakılmıştı. 

SOMA MAÇINDA SAHADALAR

Yapılan görüşmeler ve toplantının ardından kriz aşıldı ve iki futbolcu da önceki akşam antrenmanındaki yerlerini aldı. Bugünkü Manisa Soma maçının kadrosuna alınan iki futbolcu da 11’de yerini alacak. Yaşanan bu gelişme üzerinde Sarı Yeşilli taraftarlar derin bir oh çekerken “Zor bir süreçten geçiliyor. Canlar sıkılabilir. Bunlar olur. Aile arasındaki ufak tefek sorunları büyütmemek gerekir” dediler.

Bugün 15:05 TSİ - Spor

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