Yurdagül: HDP ile yan yana gelmekten kaçmayacağız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Danışma Kurulu toplantısı bugün Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Toplantıya İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Milletvekilleri Tahsin Tarhan ve Haydar Akar, İl yöneticileri, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, Derince İlçe Başkanı Nihat Değer, Başiskele İlçe Başkanı Arif Gökyıldız, Çayırova İlçe Başkanı Çetin Hartamacı, Körfez İlçe Başkanı Cavit Dağdeviren, Dilovası İlçe Başkanı Kerem Aydemir, Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel, Kandıra İlçe Başkanı Volkan Bulgurcu, Darıca İlçe Başkanı Gürer Yıldırım, Kartepe İlçe Başkanı Tevfik Mayda, Karamürsel İlçe Başkanı Suat ülkü, Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Adayları Fahri Örengül ve Keramettin Gençtürk, eski Milletvekili Bekir Yurdagül, ilçe eski başkanları, meclis üyeleri ve çok sayıda partili katılım sağladı.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE SALDIRIDIR”

Toplantının divan başkanlığını İl Başkanı Cengiz Sarıbay üstlenirken saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan toplantı ilk konuşmayı Sarıbay gerçekleştirdi. Sarıbay yaptığı konuşmada, “Geçen hafta Cumhuriyet Bayramı kutlamalarımız vardı. Önemi ve değerini yavaş yavaş biraz daha anlamaya başladılar. Hiçbir şekilde Cumhuriyet’in değerini kimsenin düşürmeye hakkı yok, haddi de değil. Maalesef Suriye’de Güney’de şehitlerimiz var. Her biri bizim evladımız. Geçen hafta Darıca’daki şehidimizin cenazesine katıldık. Genel Başkanımızın çelengini bazı kendini bilmezlerin saldırdığını duyduk. Arkadaşlarımız da saldırıya maruz kaldılar. Bu saldırı o 3 arkadaşımızın nezdinde tüm CHP’lilere saldırıdır, Türkiye Cumhuriyeti’ne saldırıdır. Ben bu arkadaşlarıma partililerime geçmiş olsun diyoruz ve kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Valimiz sağ olsun ‘Sizi de, çelenginizi de her zaman koruyacağız’ dedi. Orada saldırganlar, şerefsiz kifayetsizdir. Emniyet Müdürümüzden ve valimizden ‘geçmiş olsun’ dileklerini bekliyoruz” ifadelerinde bulundu.

“ELEŞTİRİYE AÇIĞIZ”

“Belediye ile ilgili bazı serzenişler var. Partimizle hiçbir belediyemizin uyuşmazlığı yoktur. Öyle iddialar var. Partililerimizden biraz zaman ve anlayış bekliyorum. Eğer Sayın Başkanım Fatma Kaplan Hürriyet, bir atama yapacaksa bizim onayımızı değil, görüşümüzü alıyor. Bizim yaptıklarımız oldu, yapamadıklarımız oldu. Eksiklerimiz olmuştur. Eleştiriye açığız. Burası er meydanı. Burada herkes konuşacak. Tüzüğümüzde danışma kurulan katılma hakkı olan arkadaşlarımız var. Onlar önce konuşacak, diğer arkadaşlarımız da konuşabilir. Burada arkadaşlarımız konuşup gidiyor. Gitme cevabını al öyle git. Ben hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Danışma Kurulumuz hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

TOPARLAMA GERGİNLİĞİ

Faaliyet raporlarının okunmasının ardından konuşan İl eski Başkanı İbrahim Aydın, “Ömrüm bu parti içerisinde geçti. Eleştiriye yönelik konuşacağım. Önümüzdeki seçimler var. Ben 2020 Haziranı’nda önümüzde milletvekilleri seçimi var. Bu seçimlerde il başkanlığı olan arkadaşa aday olmamasında yarar görüyorum. Bir soruya kafam takıldı. 17 Mayıs 1950’den bu yana CHP iktidar olamıyor. Neden iktidar olamıyor? Bunun nedeni bana göre partimizin hastalıklı yapılaşmasından kaynaklanıyor. Delege seçimlerinden ne bekliyoruz? Bu hastalıklı yapı gene değişmeyecek, aynı tas aynı hamam devam edecek. Ülke genelinde geniş kapsamlı üye yazılımına geçmemiz gerekiyor. Parti içerisinde hak, adalet ortadan kaldırılıyor. Değişik görüşlere yol açmamız lazım; yoksa sınıfta kalırız” dedi.İl başkanı Sarıbay’ın toparlama talebi üzerine Aydın bu toplantılarda önce konuşulur şeklinde itiraz etti.

“YAN YANA GELMEKTEN KAÇMAYACAĞIZ”

Eski Milletvekili Bekir Yurdagül, “Şunu unutmamız lazım: özellikle Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçim kazanmasında HDP’lilerin ciddi katkısı oldu. Koşulsuz CHP’ye oy verdiler. Dokunulmazlıkların kaldırılması noktasında HDP felç edildi.Ona rağmen 31 Mart’ta CHP’nin adaylarını koşulsuz desteklediler. Çok kısa süre sonra başta Diyarbakır, Mardin ve Van olmak üzere görevden alındılar, kayyum atandı. Biz bunu hafife aldık, görmezden geldik; meşrulaştırdık. Bizi nasıl olsa görevden alamazlar diye düşündük. Ne oldu? 25 yıldır Ankara’dan yönetilen İstanbul’u Ankara’dan yönetmek için Boğaziçi’ni kendimize bağlayalım dediler. Geldiğimiz noktada sahip çıkamadığımız noktalarda elimizi kolumuzu bağlamaya başladılar. Kimse CHP’ye HDP ile birlikte ol demiyor. CHP ülkeye bağlı olması ve demokrasiden yana hareket etmesi bekleniyor. Biz bunu yapamazsak yarın atama yapmaya başladıklarında söyleyecek sözümüz olsa. Özellikle belediyeler ile ilgili gelecek günlerde çok daha ağır yaptırımlar yapacaklar. CHP yapması gerekeni yapacak. Parti olarak doğru olan yapılacak. Türkiye’nin üçüncü büyük partisiyle yan yana gelmekten kaçmayacağız” ifadelerinde bulundu.