KEYAD Başkanı: Küresel ısınma tehlikesiyle karşı karşıyayız

Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği (KEYAD) bugün dernek binasında 18 yeni üyenin kaydını yapmak amacıyla üye kayıt toplantısı düzenledi. Üye kayıt toplantısında konuşan KEYAD Başkanı Mustafa Tengerek; “Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakabilmek için çevresel atıkları temizlemenin yanı sıra, sağlıklı gıda ürünleri ve küresel ısınma konusunda yaptığımız farkındalık faaliyetlerimiz var, okullarda da çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Toplantıya KEYAD Başkanı Mustafa Tengerek ve Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Ali Uğurlu, Hüseyin Yüce, Teoman Özçevik’in yanı sıra yeni üyeler, Yasemin Kaya, Hüseyin Yılmaz, İsmet Gül, İsmail Kiliklioğlu, Metin Atalay, Aysel Doğan, Turan Arıkan, Semih Akyazı, Hülya Tanyüksel, Hazar Avar, Mustafa Dokuz, Halil Doğan, O. Zeki Özdal, Erdoğan Vural, Alaattin Enül,Ferhat Duruk, İrfan Umut, Sarıgül Dağdelen katıldı.

“HEDEFİMİZ 2. ORGANİK PAZARIMIZI GEBZE’DE AÇMAK”

Üye kayıt toplantısında konuşan Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği Başkanı Mustafa Tengerek; “Kestane toplama, orman içi yürüyüşleri, çöp toplama çalışmaları ve dönem dönem dernek olarak yaptığımız söyleşilerden dolayı faaliyetlerimizi görerek bize üye olmak isteyen vatandaşlarımız oluyor. Bugün de bu faaliyetlerimizi duyarak, derneğimize üye olmak isteyen 17 yeni üyemizin kaydını yapmak için burada toplandık. Temiz bir çevre adına yaptığımız çalışmalara destek olan herkese ve yeni üyelerimize teşekkür ediyorum. Bizim mücadelemiz temiz bir çevre, sağlıklı bir hayat içindir . Sadece çevrenin temizlenmesiyle de sağlık korunamayabiliyor. Mesela halkımızın sağlıklı ve doğal ürünleri tüketmesi gerek. Bunun için 2016’da İzmit Belediyesi’yle 41 Burda AVM’de organik Pazar açmıştık, şu anda halen faaliyette ve vatandaşımızdan çok güzel geri dönüşler alıyoruz. İlimizde Gebze’de yeni bir organik Pazar açılması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

“YEREK YÖNETİMLERDEN DESTEK BEKLİYORUZ”

Temiz bir çevre için sadece kirlilikten arınmanın yeterli olmadığını ifade eden Dernek Başkanı Tengerek; Bizim amacımız anne karnındaki bebekten en yaşlısına kadar, asgari ücretle çalışandan milletvekiline kadar herkesin yaşam kalitesini arttırmaya çalışmak. Bunun içinde yerel yönetimlerimizden de çalışmalarımıza destek bekliyoruz. Örneğin burada sanayi nedeniyle hava kirliliği çok yoğun. Başlangıçta fabrikaların atık yerlerinin, hava filtrelerinin denetimi ve deniz kirliliğinin önüne geçilmesi için yapılan çalışmaların yoğunlaştırılması gerekiyor. Bu durum solunum yolu hastalıklarında ilimizde ciddi bir artışa yol açmıştır. Temiz kalan alanların korunması, kirlenmiş olan alanların da acilen temizlenmesi gerekir. Atıkların kaynaklarında ayrıştırılması gerekir. Temiz bir doğa için sadece poşetlerin ücretlendirilmesi yetmez, plastik ürünlerin, kimyasal madde içeren ürünlerin kullanımı en aza indirilmeli. Dünyada bir çok şey halen plastik üzerine, öncelikle plastiği hayatımızdan çıkarmalı, geri dönüşümü yararlı olan ürünlere yönelmeliyiz. Küresel ısınma konusunda da farkındalık çalışmaları yaparak halkımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz ” diyerek ifadelerini tamamladı.