Nur Döner Tantuni hizmete açıldı

Nur Döner Tantuni, İzmit Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi Belsa Plaza B Kapısı girişinde hizmete açıldı. Açılışa AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. İşletmeciliğini Rıdvan Damar ve Remzi Damar kardeşlerin yaptığı Nur Döner Tantuni, okunan duaların ardından hizmete açıldı. Açılış kurdelesini işletme sahipleri ve Milletvekili İlyas Şeker kesti. Açılışın ardından davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. 6 çalışanın bulunduğu iş yerinde tavuk döner, tantuni, dürüm çeşitleri, sabahları çorba gibi birbirinden lezzetli tatlar bulunuyor.