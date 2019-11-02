Millerimiz rövanşı aldı: 4-3

Futsal Milli Takımımız, Kocaeli'nde oynadığı hazırlık maçında Türkmenistan'ı 4-3 mağlup etti. Milli takımımızın tüm gollerini Almanya’nın Zvg Cagamax takımında forma giyen Burak Özdemir kaydederken, Türkmenistan'ın gollerini Myrat Anneyev, Ysmayyl Muhammet Ovekov ve Mulkaman Annaguliyev attı.
MUHAMMED YUSUF AYGÜN DE OYNADI
Türkiye, kardeş ülke Türkmenistan ile oynadığı ilk hazırlık maçını yine Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda yapmış ve mücadeleyi 5-1 kaybetmişti. İkinci maçı kazanan Ay Yıldızlılar rövanşı alırken, Kocaelispor’un sağ beki Muhammed Yusuf Aygün, 2 numaralı forması ile Millilerimiz adına forma giydi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz