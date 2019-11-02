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Harbiş mi, Darıca mı?

1. Amatör Futbol Ligi D Grubu’nda bugünün en dikkat çeken maçı Harbiş ile Darıcaspor arasında olacak. Kavaklı Stadı’ndaki maç 17.00’de başlayacak
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1. Amatör Futbol Ligi D Grubu’nda bugünün en dikkat çeken maçı Harbiş ile Darıcaspor arasında olacak. Kavaklı Stadı’ndaki maç 17.00’de başlayacak

TAŞKÖPRÜ’YÜ 8-0 DEVİRDİLER

Sezon başından beri ortaya koyduğu iyi mücadeleyi skora yansıtmakta zaman zaman güçlük çeken Darıcaspor, Taşköprü Birlik’e patladı. Sahasında Körfez ekibini 8-0 deviren Darıca’da goller Turgay Aşkın (2), Aykut Okur (2), Emre Aydın, Yusuf Balcı, Ali Karagöz ve Ferhat Akagündüz’den geldi. Darıca ekibi 8 maç sonunda puanını 15’e çıkardı ve haftayı dördüncü sırada tamamladı.

ÜST SIRALARI YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Hafta içinde Seka Doğan deplasmanda Eşmespor’u 5-2’lik skorla geçerken puanını 9 yaptı.  Harbiş, Başaran’ı 2-1 mağlup etti ve çok önemli bir zafere daha imza attı. Yavuzspor, Çayırova Menderes karşısında zorlanmadı ve galibiyeti 4-0’lık skorla elde ederken, lider Alikahyaspor da deplasmanda Beylikbağı Karadeniz’i 1-0 yenerek Harbiş ile puanları paylaştı. Bugün Alikahya - Başaran, Seka Doğan – Yavuzspor maçları üst sıraları yakından ilgilendiriyor.

Bugün 15:46 TSİ - Spor

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