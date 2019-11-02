Kocaeli Atlı Spor Kulübü kupa bırakmadı!..

Türkiye Binicilik Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan Anadolu Ligi Finali Ege Atlı Spor Kulübü yarışmalarında Kocaeli Atlı Spor Kulübü sporcuları çeşitli kategorilerde tam 6 kupa birden kazandı.

YAVUZ SELİM DEMİR ŞOV!

Kocaeli Atlı Spor Kulübü’nün genç yeteneği Yavuz Selim Demir “Lizaz”isimli atıyla 80 cm. Teşvik’te ve 100 cm. Süvariler Kupası Yeni Biniciler Kategorisi’nde birincilik“Luna”isimli atıyla 85 cm. PIIIve 85 cm. Yeni Binici Kategorisi’nde birinci, 90 cm yarışmasında da ikinci oldu. 95 cm. Arkadaş Parkuru’nda Evren Boyacı da üçüncü olarak büyük bir başarıya imza attı.

BÜŞRA KIZILCA “LUNA” İLE UÇTU

Kocaeli Atlı Spor Kulübü’nden Büşra Kızılca 40 cm. PII Teşvik yarışmasında “Luna” isimli Pony atıyla müşterek birinci, 50 cm. PII teşvik ve 60 cm. PII yarışmasında da ikinci olarak yarışmaları başarıyla bitirdi. Kocaeli Atlı Spor Kulübü’nün antrenörleri İhsan Güler ve Merve Balcıoğlu tarafından Kocaeli Fuar içindeki Tesislerinde hazırlanan genç biniciler gelecek için umutlandırdılar.