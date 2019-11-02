Atıcılar Bursa ve Konya’dan madalyalar ile döndü

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu başarılı Atıcılar Konya ve Bursa’da düzenlenen Atıcılık Skeet ve Trap turnuvalarından 4 altın 1 gümüş madalya ile döndü. Bursa’da düzenlenen Atıcılık Trap Cumhuriyet Kupası’nda mücadele eden Büyükşehir Kağıtsporlu atıcılar başarılı mücadeleler gerçekleştirdi. Serdağ Saadet Kandıra büyük bayanlarda, Süleyman Güvercin genç erkeklerde, Nisanur Aydemir yıldız bayanlarda 1. olmayı başardı. Öte yandan Büyük erkekler takımı ise 2. oldu. Bu sonuçlar ile mavi beyazlı sporcular turnuvayı 3 altın 1 gümüş ile tamamladılar. Konya’da düzenlenen Atıcılık Skeet 29 Ekim Cumhuriyet Kupası’nda iseyıldızlar kategorisinde yarışan Büyükşehir Kağıtsporlu Süha Güray 75/66 isabetli atış yaparak hem turnuva şampiyonu hem de Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu. Bu sonuçla başarılı sporcu gelecek için umut verdi.