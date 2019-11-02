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Kanpara’dan Bağdatspor’a teşekkür

Süper Amatör Lig A Grubu’nda yer alan Bağdatspor’un onurlu mücadelesini sürüyor.

Erdem ÖVÜÇ
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Süper Amatör Lig A Grubu’nda yer alan Bağdatspor’un onurlu mücadelesini sürüyor. Mahalle gençlerinin sahip çıktığı Kırmızı Siyahlı kulüp genç kadrosuyla 6 maçta 7 puan alarak iyi işlere imza atıyor.

KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN

Kulübün ikinci başkanı Burak Kanpara gazetemize yaptığı açıklamada şunları söyledi: Kritik bir süreçten geçiyoruz. İşimizin kolay olmadığının farkındayız. Genç bir ekiple mücadele ediyoruz. Her maçta sahaya karakter koyan bir oyuncu grubuna sahibiz. Sezon sonuna kadar da aynı hırsla mücadele edeceğimizden ve hedeflediğimiz yerde olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM

Diliskelesi maçında da oynadıkları futbol, gösterdikleri yürekten mücadele için de tüm futbolculara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çınarlı maçında da 90 dakika boyunca oyunun içinde kalan bir takım sahada olacaktır. Emeklerinden ötürü başta teknik ekibimiz Yiğithan Kibar ve Sertaç Yaman’a, yönetimimize, eski yöneticilerimize, başkanlarımıza, içerde ve dışarda takımını yalnız bırakmayan taraftarımıza da şükranlarımı sunuyorum.

Bugün 15:48 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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