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Öğütveren, Havza Belediye’yi uçuruyor: 1-2

Samsun Süper Amatör Lig takımlarından Havza Belediyespor’u çalıştıran ilimizin başarılı teknik direktörlerinden Ufuk Öğütveren, 4. maçından da zaferle ayrıldı.

Nazım Özgün Erbulan
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Samsun Süper Amatör Lig takımlarından Havza Belediyespor’u çalıştıran ilimizin başarılı teknik direktörlerinden Ufuk Öğütveren, 4. maçından da zaferle ayrıldı.

GOLLER FERHAT VE ÜMİT’TEN

Havza ekibi sezonun 4. haftasında grubun dişli takımlarından Samsun İlkadım Yabancılar Pazarspor’u deplasmanda Ferhat ve Ümit Daşcı’nın golleri ile 2-1 devirdi. İlk yarıyı 2-0 önde bitiren Kırmızı Beyazlılar bitime 10 dakika kala kalesinde gol görse de skoru korumasını bildi ve 4. maçından da 3 puanla ayrılmasını bildi. Havza Belediyespor hafta sonunu maç yapmadan geçecek ve rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

HACINABİ MAÇI ÇOK ÖNEMLİ

Deneyimli teknik adam Ufuk Öğütveren, gazetemize yaptığı değerlendirmede “Çok şükür her şey yolunda ilerliyor. Bir dediğimizi iki etmeyen yönetimimize ve desteklerini esirgemeyen taraftarımıza şükranlarımı gönderirken, futbolcularımıza da alın terleri için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta iddialı takımlardan Hacınabispor’u konuk edeceğiz. Çok önemli bir maç. Her maç olduğu gibi bu maça da 3 puan için çıkacağız” ifadelerini kullandı. Pazartesi gününe kadar İzmit’te kalacak olan Öğütveren, yarın sabah 8.05 uçağı ile Samsun’a dönecek.

Bugün 15:49 TSİ - Spor

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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