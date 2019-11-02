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Şükür, 41. İstanbul Maratonu’nda koşacak

Dağcı ve doğa sporcusu Rıdvan Şükür,  41. kez düzenlenen Vodafone İstanbul Maratonu’nda koşacak. Bugün 41. kez düzenlenecek İstanbul maratona katılacak olan dağcı Şükür, maraton fuarından göğüs numarasını aldı.
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Dağcı ve doğa sporcusu Rıdvan Şükür,  41. kez düzenlenen Vodafone İstanbul Maratonu’nda koşacak. Bugün 41. kez düzenlenecek İstanbul maratona katılacak olan dağcı Şükür, maraton fuarından göğüs numarasını aldı.  “İstanbul senin, durma koş” sloganının insanları şehrin sokaklarında spora davet ettiğini söyleyen Şükür,  sporun insanın kendi sağlığı için yapılması gereken bir etkinlik olduğunu söyledi.  İstanbul Büyük şehir Belediyesi - Spor İstanbul ve Vodafone’nun isim sponsorluğunda yapılacak Maratonun kıtalar arası yapılan tek maraton olduğunu belirten Şükür, bu yılda katılmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.  Hareketsiz yaşantıların insan sağlığı için tehlike oluşturduğunu iade eden Şükür, sağlık için herkesi spora davet etti.

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