Fatma Kaplan, atama yapacaksa bizim görüşümüzü alıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Danışma Kurulu toplantısı bugün Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Toplantıya İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Milletvekilleri Tahsin Tarhan ve Haydar Akar, İl yöneticileri, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, Derince İlçe Başkanı Nihat Değer, Başiskele İlçe Başkanı Arif Gökyıldız, Çayırova İlçe Başkanı Çetin Harmanacı, Körfez İlçe Başkanı Cavit Dağdeviren, Dilovası İlçe Başkanı Kerem Aydemir, Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel, Kandıra İlçe Başkanı Volkan Bulgurcu, Darıca İlçe Başkanı Gürer Yıldırım, Kartepe İlçe Başkanı Tevfik Mayda, Karamürsel İlçe Başkanı Suat ülkü, Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Adayları Fahri Örengül ve Keramettin Gençtürk, İzmit İlçe eski Başkanı Selman Yıldırım, ilçe eski başkanları, meclis üyeleri ve çok sayıda partili katılım sağladı.

GÖRÜŞÜMÜZÜ ALIYOR

Sarıbay yaptığı açılış konuşmasında, “Belediye ile ilgili bazı serzenişler var. Partimizle hiçbir belediyemizin uyuşmazlığı yoktur. Öyle iddialar var. Partililerimizden biraz zaman ve anlayış bekliyorum. Eğer Sayın Başkanım Fatma Kaplan Hürriyet, bir atama yapacaksa bizim onayımızı değil, görüşümüzü alıyor. Bizim yaptıklarımız oldu, yapamadıklarımız oldu. Eksiklerimiz olmuştur. Eleştiriye açığız. Burası er meydanı. Burada herkes konuşacak. Tüzüğümüzde danışma kurulan katılma hakkı olan arkadaşlarımız var. Onlar önce konuşacak, diğer arkadaşlarımız da konuşabilir. Burada arkadaşlarımız konuşup gidiyor. Gitme cevabını al öyle git. Ben hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Danışma Kurulumuz hayırlı olsun” şeklinde konuştu.