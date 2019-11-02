150 bilardocu Ata’yı andı Cumhuriyet’i kutladı!..

29 Ekim Cumhuriyet Kupası Bilardo Turnuvası sona erdi. Turnuvaya 150 bilardocu katıldı, bayramlı kutladı, Ata’yı andı

DENİZ TİLKİ ŞAMPİYON OLDU

Turnuvanın sonunda finale yükselen Deniz Tilki ile Yılmaz Altay arasındaki mücadelenin sonunda, Tilki rakibini yenerek şampiyonluğa ulaştı. Yarı final saat 13.00’te, final ise saat 15.30’da başladı. Yarı finalde Yüksel Uçar ile Yılmaz Altay, finalde ise Deniz Tilki ve Köksal Mızrakçı arasında oynandı. Turnuvada dereceye giren sporculardan 1’nci ve 3’ncülüğü paylaşan 2 sporcu, 1.Lig’de ilimizi temsil eden Gölcük Belediyespor Bilardo Takımı sporcularıydı. İl Temsilcisi Onur Öğüt katılımcılara teşekkür etti.