Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10. Grup’ta mücadele eden İlimtepe Kullar 1975 Spor Kulübü A takımı teknik sorumlusu belirlendi. Murat Son’un görevden alınmasının ardından, gruptaki bir diğer takım İstanbul Atlas FK takımının kurucusu ve eski teknik sorumlusu Mehmet Berk Güngör ile anlaşma sağlandı. Başkan Fahri Altıntaş “Hocamız yönetim kurulumuz ve futbolcularımızla tanışarak ilk idmanına çıktı. Kulübümüze ve büyük Kullarspor camiamıza hayırlı olması temennisiyle, yeni hocamıza görevinde başarılar diliyoruz” dedi.
Bugün 16:16 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 16:18 TSİ
İlimtepe Kullar Güngör’e emanet!..
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10. Grup’ta mücadele eden İlimtepe Kullar 1975 Spor Kulübü A takımı teknik sorumlusu belirlendi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz