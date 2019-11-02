İlimtepe Kullar Güngör’e emanet!..

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10. Grup’ta mücadele eden İlimtepe Kullar 1975 Spor Kulübü A takımı teknik sorumlusu belirlendi. Murat Son’un görevden alınmasının ardından, gruptaki bir diğer takım İstanbul Atlas FK takımının kurucusu ve eski teknik sorumlusu Mehmet Berk Güngör ile anlaşma sağlandı. Başkan Fahri Altıntaş “Hocamız yönetim kurulumuz ve futbolcularımızla tanışarak ilk idmanına çıktı. Kulübümüze ve büyük Kullarspor camiamıza hayırlı olması temennisiyle, yeni hocamıza görevinde başarılar diliyoruz” dedi.