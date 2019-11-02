Başiskele'de düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Koşusu’nda öğrenciler alkışlandı. Kültür Okulları sporcuları önemli dereceler elde etti. 800 metre Yıldız Kızlar Kategorisinde Zeynep Aker 1. , Ayşe Betül Şekerci 9. , 600 metre Küçük Kızlar Kategorisinde Rabia Can 2. , 600 metre Küçük Erkekler Kategorisinde Demir Demirkıran 6. , 1000 metre Yıldız Erkekler Kategorisinde Yiğit Zafer Coşkun 4. , Cemal Can 8. , 2000 metre Genç Erkekler Kategorisinde Arda Kıran 5. , Ögeday Tan Akar 7. , 1500 metre Genç Kızlar Kategorisinde Sude Gizem Kanca 8. oldu.
Bugün 16:17 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 16:19 TSİ
Kültür Okulları’nın Cumhuriyet coşkusu
Başiskele'de düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Koşusu’nda öğrenciler alkışlandı.
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz