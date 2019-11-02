Karamürselspor’a YRP’den muz desteği!..

Yeniden Refah Partisi (YRP) Karamürsel ilçe teşkilatı, BAL’nde mücadele eden Karamürselspor’u antrenman öncesinde ziyaret etti. 11. Grup’ta mücadele eden Karamürselspor’u antrenman öncesinde ziyaret eden yönetim, takımın Karamürsel’e ayrı bir hava getirdiğini belirtti. Yeniden Refah Partisi Karamürsel İlçe Başkan Yardımcısı Necmi Altındeğer “Karamürselspor yıllar önce 3.Lig’de mücadele ediyordu, ama bazı olumsuzluklar nedeniyle küme düştü, o yıllarda Karamürsel’de ayrı bir hava vardı. Hafta sonları içerde ve deplasmanlarda oynanan maçlara taraftar gelir, giderdik. Şimdi aynı havayı Karamürselspor BAL’nde oynayarak Karamürsel’e getirdi. Karamürsel bu maçları özlemiş Karamürselspor’un içerde oynadığı maçlara taraftarlarımızın yoğun ilgisi hele bir de bayanlarımızın ilgileri Karamürsel’de hafta sonları bayram havasında geçiyor. Karamürselsporumuza mücadele ettiği grubunda başarılar diliyoruz” dedi.