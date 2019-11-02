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Süper Periler bugün Hatay'da

Herbalife Kadınlar Basketbol Süper Ligi temsilcimiz İzmit Belediyespor, ligdeki dördüncü maçını bugün deplasmanda Doğu Akdeniz temsilcisi Hatay Belediyespor ile oynayacak.
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Herbalife Kadınlar Basketbol Süper Ligi temsilcimiz İzmit Belediyespor, ligdeki dördüncü maçını bugün deplasmanda Doğu Akdeniz temsilcisi Hatay Belediyespor ile oynayacak. Karşılaşma Antakya Spor Salonu’nda oynanacak ve saat 16.30’da başlayacak. İzmitli Periler, şu ana kadar oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı 5’inci sıradaki ekip, zorlu Hatay Belediyespor’u da yenmek istiyor. Dün Hatay’a giden ve kampa giren kızlar, bugün maçı oynadıktan sonra, gece saat 22.40 Pegasus uçağıyla İzmit’e dönecek.

Bugün 16:21 TSİ - Spor

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