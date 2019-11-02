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Kartepe'de oltalar göle atıldı

Kartepe Belediyesi ve KAMADER'in ortaklığında düzenlenen 13. Ulusal ve Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışması, Sapanca Gölü'nün Kartepe, Sapanca ve Serdivan bölgelerinde başladı.
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SPORTİF sazan balıkçılığı ve modern sazan avcılığını kamuoyuna tanıtmak, bölgenin doğa sporları potansiyelini ve kültürünü ön plana çıkartmak amacıyla Kartepe Belediyesi ve KAMADER'in ortaklığında düzenlenen 13. Ulusal ve Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışması, Sapanca Gölü'nün Kartepe, Sapanca ve Serdivan bölgelerinde başladı. Yarışmada 28 sektörde 112 yarışmacı, 15 hakem ve 15 saha görevlisi nezaretinde yarışıyorlar.

İNANCIMIZ TAMDIR

Eşme sahilinde düzenlenen tören de kura çekilişi yapıldı. Kura çekilişinde KAMADER Başkanı Engin Uztürk, "Sportif avcılık için el ele" sloganıyla yaptıkları yarışmalar neticesinde hem ülke genelinde hem de dünya genelinde iyi bir noktaya geldik. Bu yıl ki yarışmayı hayatını kaybeden Kamil Üçbaş anısına gerçekleştireceğiz. Amatör Balıkçılık Federasyonunun (ABAF) da destekleriyle yine uluslararası standartlarda yarışma olacağına inancımız tamdır” dedi.

BAŞARILAR DİLEDİ

“Hedeflerimizi büyük tutuyoruz” diyen Uztürk “Hatta, federasyonumuzun da girişimleri ile sonraki yıllarda dünya şampiyonasının ülkemizde yapılması için çalışmalarımıza başladık. Bunun için ülkemiz her anlamda bilgi, beceri, deneyim ve kaynaklara sahip. Yeter ki biz isteyelim, STK'larımıza ve amatör balıkçılarımıza güvenelim ve onlara imkanlar sunalım. Yılmadan çalışıyoruz çünkü balıkçılık adına daha çok yapılacak şeylerin olduğuna inanıyoruz ve bunun için de çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Yarışmaya, yurt içinden ve yurt dışından katılacak tüm takımlara peşinen rast gelsin" dedi. Uztürk, yarışmaya destek veren başta Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'a ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

112 YARIŞMACI MÜCADELE EDİYOR

Uluslararası Sazan Yarışmasında; FreedomHunters, Carp Warrior, Es Carp Team, Cengiz Av, Umut Carp Team, Carp 34, Daiwa Türkiye, Ergin Carp, Avcılar Carp Team, Kasobder, İz Reklam Carp Team, CarpClap İstanbul, Balık Zokası-AlienCarp Team, BekaertCarp Team, Gold CarpGreenCarp, Otokar Carp Team, Magic Carp, Av Groos, Anatolia Baits, NikomediaCarp Team, Kartepe Belediyesi Carp Team, Kardeşler Carp Team, JPF, Klas Baits, - WolfCarp Team, ShimanoCarp Team, Tr Carp Team, Black Carp Team ve Konca Av Market mücadele ediyor.

 

Bugün 16:40 TSİ - Yaşam

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