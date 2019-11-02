Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile DP World Yarımca, Kocaeli İli Çevre Koruma Vakfı ve Çöpüne Sahip Çık Vakfı iş birliği ile Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilköğretim okullarında görev yapan 3. sınıf öğretmenlerine çevre duyarlılığı konularında eğitim vermek amacıyla düzenlenen “Kocaeli Çöpüne Sahip Çıkıyor” Projesi protokol imza töreni Vali Hüseyin Aksoy’un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

KATKI İÇİN TEŞEKKÜR ETTİLER

Protokol İmza törenine; Vali Hüseyin Aksoy’un yanı sıra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Esra Aslan ve İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik katıldı. Vali Hüseyin Aksoy, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Esra Aslan ile projeye katkı sağlayan bütün kurum ve kuruluşlara başarı dileklerini ile teşekkür etti.