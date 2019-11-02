Hikmet Kolonyaları, Yöresel Ürünler Fuarı’nda Kocaeli’yi temsil etti

Her bölgeden coğrafi işaretli ve sembolik ürünlerin ziyaretçilerin ilgisine sunulduğu fuara, Hikmet Kolonyaları ilk defa katılma fırsatı buldu. Hikmet Kolonyaları’nın sahiplerinden Emine Olguntürk’ün markayı temsil ettiği fuarda, tarih koridoru serisi içerisinde yer alan üç kolonyadan biri olan Pişmaniye Kolonyası, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Oldukça beğenilen Pişmaniye Kolonyası, ziyaretçilerin yoğun beğenisi ile karşılaştı.

KARALOĞLU’NA ZİYARET

Geçmişte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği yapmış olan Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nu ziyaret eden Emine Olguntürk, Karaloğlu’na üretimleri olan Pişmaniye Kolonyası’nı takdim etti. Karaloğlu, aynı gün içerisinde fuarı ziyeret ederek Hikmet Kolonyaları’nın standında incelemelerde bulundu ve Kocaeli’ye selamlarını iletti.