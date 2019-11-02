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Sarıbay’dan salondan çıkanlara tepki: Nereye gidiyorsunuz?

CHP Kocaeli İl Danışma Kurulu toplantısında CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz’ın konuşmasını 5 dakikadan fazla tutması üzerine hem İl Başkanı Sarıbay hem de partililer tepki gösterirken Yılmaz konuşma yapmaya devam etti. Salondakilerin büyük çoğunluğu ise toplantıdan çıktı.

Nazım Özgün Erbulan
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CHP Kocaeli İl Danışma Kurulu toplantısında CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, “Bana 5 dakika yetmiyor arkadaşlar ben 15 dakika konuşacağım. Gebze İzmit kadar büyük bir ilçedir. Gebze’nin sorunlarını 5 dakikada anlatamam. Kocaeli il başkanlığı özellikle İzmit’i başarılı görmeye çalışıyor. 450 delegenin olduğu kongremizin sonunda kazanan olduk. İl kongresinde Cengiz Sarıbay’ı destekledik ama pişman olduk. Sarıbay kongreden sonra şahsıma karşı sürekli olumsuz bir tutum sergilemeye başladı. Gebze’de bize rağmen nasıl kongre kazanırsınız dercesine her şeyi yaptılar. CHP devrimci partidir. Devrimci bir kişiliği yoksa kimse CHP ile özdeşleşemez” dedi. CHP’lilerin bir kısmı Musa Yılmaz’ın konuşması uzun sürdürmesinin ardından salondan ayrıldı.Konuşmalar arasında partililerin toplantıdan çıkmaya başlaması üzerine Sarıbay “İlçe başkanlarımızı dinleyelim. Neden gidiyorsunuz? Salonda azalma oluyor. Devam ediyoruz, biz buradayız” diyerek tepki gösterdi

Bugün 17:04 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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