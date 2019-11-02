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KOTO ile Edirne TSO, ticaret köprüsü kuruyor 

2019 Yılı 2. Müşterek Meslek Komite Toplantısı için Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile bir araya gelen KOTO heyeti, özellikle sanayi alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak, turizm destinasyonuna Kocaeli’yi de dahil etmek üzere görüşmeler gerçekleştirdi
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Kocaeli iş dünyasının lider kuruluşu KOTO, şehirlerarası ticareti geliştirmek için de fırsat kabul ettiği müşterek meslek komite toplantılarının 2019 yılı 2. organizasyonunu Edirne’de gerçekleştiriyor. KOTO’nun proje ve çalışmalarının fikir sahibi olan komitelerin bir araya geldiği müşterek meslek komite toplantılarında Oda’nın yeni dönem çalışmalarına ışık tutulurken, şehirlerarası ticaret kültürü de geliştiriliyor.

KATILIM YOĞUN OLDU

Toplantıya Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Meclis Başkan Yardımcısı Alp Kayalar, Meclis Katip Üyesi Sema Kalafat, Yönetim Kurulu Üyeleri; Mehmet Akif Şen, Murat Barış, Yusuf Ziya Uludüz, Yusuf Erenkaya, İbrahim Atalay, Ömer Efe ve Oda Genel Sekreteri Mert Anlıpak’ın yer aldığı heyeti, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Meclis Başkanı M. Emre Alp, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aydoğan Akıncı, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Recai Kocatürk, Yönetim Kurulu Üyeleri; Selahattin Kaya, Ali Taşdemir, Ahmet Özalp, TOBB Edirne İl KGK Başlkanı- TOBB Batı Marmara Bölge Başkanı Elmas Aslan, Oda Genel Sekreteri Nevzat Taşkın katıldı.

HAFTASONU 1.200 ARAÇ GİRİYOR

Ziyarette konuşan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Zıpkınkurt, KOTO heyetine teşekkür ederek Edirne ekonomisi hakkında bilgiler verdi. Zıpkınkurt, “Sadece hafta sonları şehrimize turizm amaçlı 1200 ila 1500 arasında günlük araç girişi oluyor” dedi. KOTO Başkanı Necmi Bulut da, iki şehrin özellikle sanayi ve turizm anlamında birbirini destekleyebileceğine vurgu yaparken, “Özellikle transit sınır ticaretinde ihtiyacınız olan sanayi ürünlerini sizlere kolayca tedarik edebilecek kapasitede ve yetkinlikteyiz. Ayrıca Edirne’nin turizm destinasyonuna Kocaeli bölgesini de dahil edebiliriz. Turizm için 4 mevsim önemli olanaklar sunan, konaklama kapasitesini yükselten şehrimiz, Bulgaristan ve Yunanistan’dan gelecek misafirlerimize de farklı güzellikler sunmak için hazırdır.” dedi.

Bugün 17:07 TSİ - Ekonomi

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