Zeytinoğlu: Kredi paketini olumlu karşılıyoruz

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan istihdam odaklı işletme kredi paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Zeytinoğlu,“Üç kamu bankamız tarafından ilave istihdam sağlayacak olan işletmelere verilecek kredi paketinin işsizlikle mücadelede spesifik bir teşvik olduğunu düşünüyor ve olumlu karşılıyoruz. Bu spesifik desteklerin diğer istihdam teşvikleri ile birleştirildiğinde sinerji oluşturacağı için mutluluk duyacağız” dedi.

“İŞSİZLİĞİN NEDENİ DARALMA”

İşsizliğin en büyük nedeninin iç piyasadaki daralma ve üretimdeki yavaşlama olduğunu belirten Zeytinoğlu, “İşsizliğin en büyük nedenlerinden biri iç piyasadaki daralma ile üretimdeki yavaşlama oldu. Turist sayısındaki artış bile yeteri etkiyi sağlayamadı. Diğer taraftan Suriyeli çalışanların da işsizliği artıran bir etken olduğunu söyleyebiliriz. Açıklanan bu paket istihdama katkı verecek ve özellikle ihracat yapan firmalarımız için bir fırsat olacaktır. Bu krediler devam eden inşaat projeleri ve yurtdışı müteahhitlik sektörü için çok değerli. Ayrıca üretim ve hizmet sektörlerinde de olumlu etkisi olacağını düşünüyoruz. Bununla birlikte üretim ve hizmet sektörü için verilen faiz oranlarının Merkez Bankası’nın politika faizinin altında olmasını da olumlu değerlendiriyoruz” diye konuştu.