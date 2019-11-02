Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 17:10 TSİ- Gündem G: Bugün 17:13 TSİ

Yangın mağdurlarına İzmit Belediyesi yetişti

Geçtiğimiz gün Hatipköy mevkiinde 5 katlı binada çıkan yangın sonucu 4 daire kullanılamaz hale gelmişti. Yangın mağduru vatandaşların yardımına İzmit Belediyesi yetişti. 15 kişilik temizlik ekipleri binada, temizlik çalışması yaptı
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Geçtiğimiz gün Hatipköy Mahallesi’nde bulunan 5 katlı binanı çatısında yapılan yalıtım çalışmaları sonucunda yangın çıkmış ve üst katlarda bulunan 4 daire kullanılamaz hale gelmişti. Yangından dolayı mağdur olan vatandaşların yardımına İzmit Belediyesi koştu. Evlerin kullanılmaz hale geldiği binalarda İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 15 kişilik personel ile temizlik çalışmalarını gerçekleştirdi. Ayrıca İzmit Belediyesi eşya talebi olan mağdur ailelere destek olacağını açıkladı.

BAŞKAN HÜRRİYET’TEN DESTEK

Konuyla ilgili konuşan Hatipköy Mahalle Muhtarı Habibe Demiroğlu Aksoy, “Dün geceden beri Fatma Başkanımızla iletişim halinde olduk. Sağ olsun kendisi çok yakından ilgilendi ve yangında mağdur olan bina sakinlerimize her türlü desteğini sonuna kadar gösterdi. İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ediyorum” dedi.

BU KIŞ GÜNÜNDE YARDIMIMIZA KOŞTU

Yangında dairesi yanan ve kullanılamaz hale gelen Aydın Taş isimli vatandaş ise, “İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’ten Allah razı olsun. Bu kış gününde bizlerin yardımına koştu. Bu evleri nasıl temizleyeceğiz diye düşünürken İzmit Belediyesi’nin desteği bizler için çok büyük oldu. Belediyemizin ekiplerine teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Bugün 17:10 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kocaeli'de Atatürk'e büyük saygısızlık mask
Kocaeli'de Atatürk'e büyük saygısızlık
Akıl almaz dolandırıcılık uyarısı mask
Akıl almaz dolandırıcılık uyarısı
Kardashian'dan "soykırım" paylaşımı mask
Kardashian'dan "soykırım" paylaşımı
İzmit'e değil tüm Kocaeli'ye fayda sağlayacak mask
İzmit'e değil tüm Kocaeli'ye fayda sağlayacak
Böyle anlaşmazlık görülmedi mask
Böyle anlaşmazlık görülmedi
Meteoroloji uyardı: Sağanak ve kar yağışı mask
Meteoroloji uyardı: Sağanak ve kar yağışı
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de Atatürk'e büyük saygısızlık mask
Kocaeli'de Atatürk'e büyük saygısızlık
Darıca’da dört duvar asansör görenleri şaşkına çevirdi mask
Darıca’da dört duvar asansör görenleri şaşkına çevirdi
Akıl almaz dolandırıcılık uyarısı mask
Akıl almaz dolandırıcılık uyarısı
Cumhuriyet Bayramı'nda çekilen bu görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı mask
Cumhuriyet Bayramı'nda çekilen bu görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı
İzmit'e değil tüm Kocaeli'ye fayda sağlayacak mask
İzmit'e değil tüm Kocaeli'ye fayda sağlayacak
WhatsApp'ta inanılmaz hata! Hemen kontrol edin... mask
WhatsApp'ta inanılmaz hata! Hemen kontrol edin...

GALERİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı mask
Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı
Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda mask
Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam' mask
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam'
Kendilerini polis olarak tanıtıp 700 bin TL dolandırdılar mask
Kendilerini polis olarak tanıtıp 700 bin TL dolandırdılar
Vinç 4 otomobili biçti: 3 yaralı mask
Vinç 4 otomobili biçti: 3 yaralı
8 aylık hamile eşi ve 5 yaşındaki kızını arıyor mask
8 aylık hamile eşi ve 5 yaşındaki kızını arıyor
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL