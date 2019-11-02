Kandıra Belediyesi ile BEM-BİR-SEN’den Sosyal Denge Sözleşmesi

Başkanlık makamında gerçekleşen törene Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan ve Bem-Bir-Sen Kocaeli Şube Başkanı Sadican Aygen’ın yanı sıra, Başkan Yardımcısı Mustafa Dursun, Yazı İşleri Müdürü Abdullah Can ve sendika yöneticileri iştirak etti. Kandıra Belediyesi olarak çalışanların maaş, ikramiye ve diğer alacaklarını her zaman tam ve zamanında ödediklerini hatırlatan Belediye Başkanı Adnan Turan, yeni sözleşmenin belediye personeline hayırlı olmasını diledi.

SOSYAL DENGE TAZMİNATI

Bem-Bir-Sen Kocaeli Şube Başkanı Sadican Aygen, “Kandıra Belediyemizde çalışan arkadaşlarımızla ilgili sosyal denge sözleşmesinin imza törenini gerçekleştirdik. Başkanımız Adnan Turan’a ilgileri ve destekleri için şükranlarımızı sunuyoruz” dedi. Başkan Adnan Turan ise, “Bem-Bir-Sen ile Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi’ni imzaladık. Devam niteliği taşıyan bu sözleşme ile Kandıra Belediyemiz bünyesinde çalışan personelimizin haklarının iyileştirilmesi için karşılıklı görüşmeler neticesinde anlaşmaya varıldı. Kandıra’mıza en güzel hizmetleri inşallah hep birlikte sunacağız.” diye konuştu.

KOMUTANA ZİYARET

Öte yandan Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Kd.Alb. Osman Aslan’ı makamında ziyaret etti. Kandıra Belediyesi’nin her kurum ile yakın ilişkiler içerisinde olması, bundan sonraki süreçte de devam ettireceğini kaydeden Başkan Turan, ilçenin gelişmesinde kurumlar arası işbirliğini önemsediklerinin vurgulayarak, İl Jandarma Alay Komutanımız Kd.Alb. Osman Aslan’a ve tüm askerlere başarılar diledi" dedi.