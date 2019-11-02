Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 17:12 TSİ- Gündem G: Bugün 17:15 TSİ

Kandıra Belediyesi ile BEM-BİR-SEN’den Sosyal Denge Sözleşmesi

Kandıra Belediyesi ve Bem-Bir-Sen Kocaeli Şubesi arasında Sosyal Denge Sözleşmesi Kandıra Belediyesi Başkanlık Makamında yapılan toplantı ile imzalandı
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Başkanlık makamında gerçekleşen törene Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan ve Bem-Bir-Sen Kocaeli Şube Başkanı Sadican Aygen’ın yanı sıra, Başkan Yardımcısı Mustafa Dursun, Yazı İşleri Müdürü Abdullah Can ve sendika yöneticileri iştirak etti. Kandıra Belediyesi olarak çalışanların maaş, ikramiye ve diğer alacaklarını her zaman tam ve zamanında ödediklerini hatırlatan Belediye Başkanı Adnan Turan, yeni sözleşmenin belediye personeline hayırlı olmasını diledi.

SOSYAL DENGE TAZMİNATI

Bem-Bir-Sen Kocaeli Şube Başkanı Sadican Aygen, “Kandıra Belediyemizde çalışan arkadaşlarımızla ilgili sosyal denge sözleşmesinin imza törenini gerçekleştirdik. Başkanımız Adnan Turan’a ilgileri ve destekleri için şükranlarımızı sunuyoruz” dedi. Başkan Adnan Turan ise, “Bem-Bir-Sen ile Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi’ni imzaladık. Devam niteliği taşıyan bu sözleşme ile Kandıra Belediyemiz bünyesinde çalışan personelimizin haklarının iyileştirilmesi için karşılıklı görüşmeler neticesinde anlaşmaya varıldı. Kandıra’mıza en güzel hizmetleri inşallah hep birlikte sunacağız.” diye konuştu.

KOMUTANA ZİYARET

Öte yandan Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Kocaeli İl Jandarma Komutanı  Kd.Alb. Osman Aslan’ı makamında ziyaret etti. Kandıra Belediyesi’nin her kurum ile yakın ilişkiler içerisinde olması, bundan sonraki süreçte de devam ettireceğini kaydeden Başkan Turan, ilçenin gelişmesinde kurumlar arası işbirliğini önemsediklerinin vurgulayarak, İl Jandarma Alay Komutanımız Kd.Alb. Osman Aslan’a ve tüm askerlere başarılar diledi" dedi.

Bugün 17:12 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kocaeli'de Atatürk'e büyük saygısızlık mask
Kocaeli'de Atatürk'e büyük saygısızlık
Akıl almaz dolandırıcılık uyarısı mask
Akıl almaz dolandırıcılık uyarısı
Kardashian'dan "soykırım" paylaşımı mask
Kardashian'dan "soykırım" paylaşımı
İzmit'e değil tüm Kocaeli'ye fayda sağlayacak mask
İzmit'e değil tüm Kocaeli'ye fayda sağlayacak
Böyle anlaşmazlık görülmedi mask
Böyle anlaşmazlık görülmedi
Meteoroloji uyardı: Sağanak ve kar yağışı mask
Meteoroloji uyardı: Sağanak ve kar yağışı
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de Atatürk'e büyük saygısızlık mask
Kocaeli'de Atatürk'e büyük saygısızlık
Darıca’da dört duvar asansör görenleri şaşkına çevirdi mask
Darıca’da dört duvar asansör görenleri şaşkına çevirdi
Akıl almaz dolandırıcılık uyarısı mask
Akıl almaz dolandırıcılık uyarısı
Cumhuriyet Bayramı'nda çekilen bu görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı mask
Cumhuriyet Bayramı'nda çekilen bu görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı
İzmit'e değil tüm Kocaeli'ye fayda sağlayacak mask
İzmit'e değil tüm Kocaeli'ye fayda sağlayacak
WhatsApp'ta inanılmaz hata! Hemen kontrol edin... mask
WhatsApp'ta inanılmaz hata! Hemen kontrol edin...

GALERİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı mask
Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı
Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda mask
Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam' mask
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam'
Kendilerini polis olarak tanıtıp 700 bin TL dolandırdılar mask
Kendilerini polis olarak tanıtıp 700 bin TL dolandırdılar
Vinç 4 otomobili biçti: 3 yaralı mask
Vinç 4 otomobili biçti: 3 yaralı
8 aylık hamile eşi ve 5 yaşındaki kızını arıyor mask
8 aylık hamile eşi ve 5 yaşındaki kızını arıyor
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL