Esra Uzun’un yeni kitabı yakında kitapçılarda

İzmitli yazar Esra Uzun’un yeni kitabı ‘Araf- Berceste’ bu ay içerisinde raflardaki yerini alacak. Yeni kitabı hakkında konuşan Uzun, “Hikâye çok sevildi. Okurlarımdan çok güzel geri dönüşler alıyorum. Bir yazar için bu çok sevindirici ve umut verici. İkinci kitabım ilkini okuyanlar için beklenen bir kitaptı ve ikincisini de yayınlayabilmek beni çok mutlu etti” dedi.

SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Esra Uzun, geçtiğimiz günlerde Gebze Center AVM’de bulunan Penguen Kitap Kafe’de de okurlarıyla bir araya geldi. Uzun, kitabını okurları için imzalarken, yeni kitabının da akıcı ve okunmaya değer olduğunu belirtti. Gebze Teknik Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen organizasyonda keyifli anların yaşandığı öğrenildi.