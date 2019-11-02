Esra Uzun’un yeni kitabı yakında kitapçılarda

İzmitli yazar Esra Uzun’un yeni kitabı ‘Araf- Berceste’ bu ay içerisinde raflardaki yerini alacak. Yeni kitabı hakkında konuşan Uzun, “Hikâye çok sevildi. Okurlarımdan çok güzel geri dönüşler alıyorum. Bir yazar için bu çok sevindirici ve umut verici. İkinci kitabım ilkini okuyanlar için beklenen bir kitaptı ve ikincisini de yayınlayabilmek beni çok mutlu etti” dedi.
SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Esra Uzun, geçtiğimiz günlerde Gebze Center AVM’de bulunan Penguen Kitap Kafe’de de okurlarıyla bir araya geldi. Uzun, kitabını okurları için imzalarken, yeni kitabının da akıcı ve okunmaya değer olduğunu belirtti. Gebze Teknik Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen organizasyonda keyifli anların yaşandığı öğrenildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz