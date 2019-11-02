Nicomedia Trekking üyeleri, Günüören Köyü’nü gezdi

İzmit’ten turizm gezisi amacıyla Günüören Köyü’ne giden Nicomedia Trekking grubu Osmaneli Belediyesi Turizm Rehberi Arda Gür öncülüğünde köydeki tarihi konakları gezdi. Köyün otantik yapısına, tarihi konaklarına ve tarihine hayran kalan grup adına konuşan Nicomedia Trekking Başkanı Erdal Gören “Bilecik’in bilinmeyen tarihi yerlerini görmek için buraya geldik. Gezimize Osmaneli İlçesi’ndeki İçmeler Tesisi’nden başladık ve Günüören’i de görme fırsatı bulduk” dedi.

“TARİH KORİDORU OLABİLİR”

Bölgenin tarih koridoru olabileceğinin altını çizen Gören “Gezimizi Şeyh Edebali ve Kınık Köyü’nde bitirdik. Dünya’nın en büyük ikinci çömleğini görmek bize de nasip oldu. Günüören Köyü 700 yıllık bir Osmanlı köyü. İzmit tarafında Cumalıkızık derler ama bu bölgedeki evlerin dokusu ve yapısı daha eski. Ne yazık ki tanıtımı yapılmamış, biz gördük ve çok da memnun kaldık. Tabi burada yıkılan binalar var bunlarında restorasyonu yapıldıktan sonra burası ileride tarih koridoru haline gelebilir” diye konuştu.

SUFİ YOLUNDA YÜRÜDÜLER

Romalılar dönemine kadar uzanan bir yığın tarihi eserin olduğu bölgeyi gezen İzmitli grup, bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmezken, çömlek yapımını da deneyimledi. Yol güzergahları üzerinde Sufi Yolu (Günüören’denOsmaneli’ye giden 6 kilometrelik eski bir yol) olduğu içinde bu anlamda çok önemli bir köy olan Günüören’deki evlerin restorasyonu gerçekleşecek. Valiliğin, bölgeye ağaç temini yaparak, bölgenin değerini artırmayı hedeflediği öğrenildi.