İzmit esnafı, ekonomik kriz ile boğuşuyor

Türkiye genelinde yaşanan ekonomik kriz, ülke ekonomisinin önemli yapı taşlarından biri olarak gösterilen ilimizde de şiddetli şekilde hissediliyor. Buna göre, İzmit’in merkezi olarak adlandırılan bölgelerde esnaflık yapan vatandaşlar, artan çıktılar ve azalan girdiler nedeniyle dükkanları ya kiraya vermek ya da satmak zorunda kalıyor. Elde ettiğimiz bilgilere göre, İzmit çarşıda en düşük dükkân kiraları 2 bin TL’den başlayıp, 5 bin TL’ye kadar çıkıyor. Bu rakamlardaki kiraları ödemekte zorlanan esnafların da çareyi dükkanlarını boşaltmakta bulduğu aktarıldı.

FETHİYE CADDESİ BOŞALIYOR

İzmit’te vatandaşların en çok yaşadığı bölgelerdeki dükkanların da ekonomik krize dayanamayarak, kilit vurmaya başladığı öğrenildi. Buna en can alıcı olarak ise, İzmit’in en önemli alışveriş noktalarından biri konumunda bulunan Fethiye Caddesi gösteriliyor. Cadde üzerindeki birçok dükkânda, ‘Kapatıyoruz’ duyuruları asıldığı belirtildi. Bir yandan da ‘Japon Pazarı’ olarak tabir edilen dükkanların her geçen gün azaldığı öğrenildi.

ASSO KAFE TALİPLİSİNİ BEKLİYOR

Atatürk Bulvarı- Leyla Atakan Caddesi kesişimi Çarşı girişindeki yerlerinde yıllardır hizmet veren Joven ve Asso Kafe’nin kapanmasının ardından, Asso Kafe’nin bulunduğu alan 4 milyon 300 bin TL’ye satılığa çıktı. İzmit Alemdar Caddesi üzerinde bulunan 2017 yılında taşınan Özel İlgi Çocuk Tıp Merkezi’nde tabela sökülse de ismi halen yazılı duruyor. 2 yıldan bu yana boş duran yerin ne olacağı ise bilinmiyor. Esnaf, dükkân kiralarının düşürülmesi noktasında yardım talep ediyor.

ESNAF ZOR DURUMDA

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Kocaeli Esnaf Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, “Kocaeli’de 1 Ocak 2019-7 Ekim 2019 tarihleri arasında 2 bin 152 iş yeri kapandı. Tabi ki açılan işyerlerinin de sayısı çok. Bunu da insanların merkezden kaçmasına, kirası düşük semtlere, mahallelere gitmesine bağlıyorum. Esnafın ekonomik sıkıntılar yaşadığı iddialarına ilişkin olarak ise, “Ülkede tabi ki sıkıntılar var, bunu görmeden edemeyiz. Mesela postaya yüzde 20 zam yapıldı. Kargoya, elektriğe zam geldi bunlar sıkıntı. Esnafı oldukça zorladı” dedi.

KOTO VERİLERİNE GÖRE 458 İŞ YERİ KAPANDI

Öte yandan KOTO verilerine göre 2018 Ekim ile 2019 Eylül ayları arasında toplam 22 meslek komitesi içerisinde faaliyet sürdüren 458 işyerinin kapanışını bildirdiği açıklandı. En çok kapanış veren meslek komiteleri ise, metal – makine ve Nakliyat- Seyahat acenteleri oldu.