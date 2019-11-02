Kocaeli EYTSYDD Başkanı: Edirne’den Kars’a çıksın artık bu yasa!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYTSYDD) Kocaeli Başkanı Zekeriya Akbulut bugün Seka Park Otel Körfez Toplantı Salonu’nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıda açıklama yapan Kocaeli EYTSYDD Başkanı Zekeriya Akbulut; “Biz EYTSYDD’liler sesimizi daha çok duyurabilmek adına federasyonlaşmak istiyoruz. Birlik, beraberliğimiz ve azmimiz sonucu EYT Yasası’nın mutlaka çıkacağına inanıyoruz. Diyoruz ki; Edirne’den Kars’a Jüpiter’den Mars’a eğer adalet varsa çıksın artık bu yasa” dedi.

Toplantıya Kocaeli EYTSYDD Başkanı Zekeriya Akbulut ve Yönetim Kurulu’nun yanı sıra, Türkiye EYTSYDD Genel Başkanı ve aynı zamanda İstanbul EYTSYDD Başkanı olan Gönül Boran Özüpak, EYTSYDD İl Koordinatörü Alper Özüpak, Gebze EYTSYDD Başkanı Nuh Erdoğan, İzmir EYTSDD Başkanı Doğan Türker, Bolu-Düzce-Sakarya Bölgesi EYTSYDD Başkanı Mehmet Ali Çelik, Eskişehir EYTSYDD Başkanı Gürcan Göç, Trakya EYTSDD Başkanı Şenol Kurt, Ankara EYTSYDD Başkanı Ersin Kotan, Bursa EYTSYDD Başkanı Turgay Ölüç, Bilecik EYTSYDD Başkanı İsmail Düşünen, Adana EYTSYDD Başkanı Uğur Altıntaş, Manisa EYTSYDD Başkanı Metin Pekkaraca, EYTSYDD Twitter ve Sosyal Medya Sorumlusu Funda Öncü katıldı.

ÖZÜPAK: “KAZANILMIŞ HAKKIMIZI İSTİYORUZ”

Toplantıda ilk konuşmayı yapan Türkiye EYTSYDD Genel Başkanı ve İstanbul EYTSYDD Başkanı Gönül Boran Özüpak; “Kocaeli Yönetimimiz bu toplantı için çok emek verdi ve bir araya geldik. Toplanma sebebimiz, Bolu toplantımızda aldığımız federasyonlaşma kararımızla ilgili fikir birliğine varmak. İki günlük bir çalışmamız olacak. Varız, biriz, birlikteyiz düşüncesiyle, kazanılmış hakkımızı istiyoruz ve EYT yasasının çıkacağına inanıyoruz. Bu birliktelik ve azimle haklı mücadelemizin sonucunu alacağımıza inanıyoruz” dedi.

“YAKAN YIKAN BİR TOPLULUK DEĞİLİZ”

EYT’liler olarak kendilerine yönelik yaratılmaya çalışılan algı farklılığının doğru olmadığını belirten Özüpak; “Mücadelemizle ilgili olarak, bizim üzerimizden bütçeye yük getirecek diyerek algı farklılığı yaratmaya çalışanlara ise söylemek istediğimiz şudur; biz yakan yıkan bir topluluk değiliz, en olgun, en bilinçli topluluklardan biriyiz. Sadece hakkımızı istiyoruz, bu davanın sonunu getirmekte kararlıyız. Cumhurbaşkanımız’ın yönlendirdiği Sosyal Politikalar Kurulu Vekili Prof. Dr. Vedat Bilgin Bey ile de görüştük ve umudumuz yeşerdi. Cumhurbaşkanımız’la da görüşmek istediğimizi belirttik. Devlet büyüklerimizin mağduriyetimizi bitireceğine inanıyoruz. Hep aynı şeyleri söylüyoruz, mağduriyeti yaşayanlar biziz. Meclisimiz’den, hükümetimizden Sayın Cumhurbaşkanımız’dan en kısa sürede cevap alabilmek ümidindeyiz. Varız biriz, birlikteyiz birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.

“HALKIN ÜSTÜNDE BİR GÜÇ YOKTUR”

Yasanın çıkması ve federasyon olma yönünde şubelerden fikir alınması konusunda düzenlenen toplantıda açıklama yapan Kocaeli EYTSYD Şube Başkanı Zekeriya Akbulut ise; “Biz Kocaeli olarak birlik ve beraberlik içinde bu mücadeleye başladık. Ben altı yıl önce bu davayla tanıştım. Genel Başkanımız Gönül Boran Özüpak’ın İstanbul’da kurduğu dernekte de görev aldım. Burada amacımız şubelerle bir araya gelerek sorunlarımızı değerlendirerek, federasyon olma yolunda fikir birliği sağlamak. Ben Kocaeli Şube Başkanı olarak yürekten inanıyorum ki Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası mutlaka çıkacak. Çünkü hem dernek olarak hem de halkın teveccühü ve çalışmaları bu yönde. Biz EYTSYD olarak insanlara hak nasıl aranır konusunda bilinçlendirme yaptığımıza inanıyoruz. Bizdeki bu birlik beraberlik olduğu sürece bu kanun mutlaka çıkacaktır. Halkın üstünde bir güç yoktur. Edirne’den Kars’a Jüpiter’den Mars’a çıksın artık bu yasa diyoruz” dedi.