Karakadılar ile Sarıbay tartıştı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Danışma Kurulu toplantısı bugün Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Toplantıya İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Milletvekilleri Tahsin Tarhan ve Haydar Akar, İl yöneticileri, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, Derince İlçe Başkanı Nihat Değer, Başiskele İlçe Başkanı Arif Gökyıldız, Çayırova İlçe Başkanı Çetin Harmanacı, Körfez İlçe Başkanı Cavit Dağdeviren, Dilovası İlçe Başkanı Kerem Aydemir, Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel, Kandıra İlçe Başkanı Volkan Bulgurcu, Darıca İlçe Başkanı Gürer Yıldırım, Kartepe İlçe Başkanı Tevfik Mayda, Karamürsel İlçe Başkanı Suat ülkü, Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Adayları Fahri Örengül ve Keramettin Gençtürk, eski Milletvekili Bekir Yurdagül, eski İzmit İlçe Başkanı Selman Yıldırım, ilçe eski başkanları, meclis üyeleri ve çok sayıda partili katılım sağladı.

“PARTİMİZ DSP’YE ÇALIŞTI”

Söz hakkı alarak kürsüye çıkan CHP eski İlçe Başkanı ve Kartepe Belediye Başkan Adayı Cumhur Karakadılar seçimin kaybedilmesini DSP adayı Temel Ofluoğlu'na bağlayarak, "Üç dönem ilçe başkanlığı yaptım. Maalesef seçimi kaybettik. En önemli sebebi içimizdeki hainler. İlçe binası olmayan DSP aday çıkardı. Ve partimiz DSP'ye çalıştı. Bu adamlar Temel Ofluoğlu ile bize seçim kaybettirdi. DSP ye oy verenler ilçe toplantısına katıldı yönetici oldu. Bunları isim isim il yönetimine verdim. Disipline bile verilmedi." şeklinde konuştu. Karakadılar daha sonra İl Başkanı Sarıbay'a dönerek, "Sevgili başkanım sizleri de kınıyorum. Bunları Parti'den atmadığınız için. Her seferinde bizi yemeğe götürdünüz barış dediniz. Kaç kişi dilekçe verdik, işleme almadınız ”dedi. Tartışma Karakadılar’ın kürsüden inmesinin ardından da devam etti. Özgün Erbulan