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Maganda kurşunu aracı delip geçti

Gölcük'te, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancanın kurşunu park halindeki bir otomobilin arka camına isabet etti.
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Olay, Gölcük Yunus Emre Mahallesi 862 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta park halinde bulunan otomobilinin arka camına, kim tarafından ateşlendiği belli olmayan tabancadan çıkan kurşun isabet etti. Otomobilin arka camı kırılırken, polise haber verildi. Polis, incelemede bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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