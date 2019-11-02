Olay, Gölcük Yunus Emre Mahallesi 862 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta park halinde bulunan otomobilinin arka camına, kim tarafından ateşlendiği belli olmayan tabancadan çıkan kurşun isabet etti. Otomobilin arka camı kırılırken, polise haber verildi. Polis, incelemede bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Maganda kurşunu aracı delip geçti
Gölcük'te, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancanın kurşunu park halindeki bir otomobilin arka camına isabet etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz