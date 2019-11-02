Bugün gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Danışma Kurulu toplantısında İl Başkanı Cengiz Sarıbay olmak üzere il yöneticileri katılımcıları kapıda karşıladı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise yanında İzmit Belediyesi’nde güvenlik olarak görev yapan Semih Özbek ile birlikte gelmesi Özbek’in Hürriyet’in koruması olduğu yönünde iddiaları gündeme getirdi.

"İDDİALAR GERÇEK DIŞIDIR"

Belediyeden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Haberde ismi geçen Semih Özbek İzmit Belediyesinde Bina Hizmet Destek Personeli olarak çalışmakta olup, kendisi Başkanımıza eşlik etmek üzere görevlendirilmiş ve görevine bir süredir bu şekilde devam etmektedir. Kendisinin silah taşıdığı yönündeki iddialar ise gerçek dışıdır” ifadelerinde bulunuldu.