Kocaeli'de bugün hava nasıl olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 3 Kasım Pazar günü hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerinde, hafta boyunca ülkemiz genelinde artacağı, ülkemizin batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Kocaeli'de ise hafta boyunca güneşli bir hava hakim olacak.

Kocaeli, Pazar günü gündüz 21 gece 8 derece olacak