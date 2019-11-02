Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 3 Kasım Pazar günü hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerinde, hafta boyunca ülkemiz genelinde artacağı, ülkemizin batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Kocaeli'de ise hafta boyunca güneşli bir hava hakim olacak.
Kocaeli, Pazar günü gündüz 21 gece 8 derece olacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz