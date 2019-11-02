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Yarın hava nasıl olacak?

Kocaeli'de perşembe ve cuma günleri yağmur yağarken bugün yağışlar yerini parçalı bulutlu bir havaya bıraktı. Türkiye genelinde ise bugün yine parçalı bulutlu bir hava hakimdi. Şimdi vatandaşlar yarınki hava durumunu merak ediyor. İşte 3 Kasım hava durumu...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 3 Kasım Pazar günü hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerinde, hafta boyunca ülkemiz genelinde artacağı, ülkemizin batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Kocaeli'de ise hafta boyunca güneşli bir hava hakim olacak.

Kocaeli, Pazar günü gündüz 21 gece 8 derece olacak

Bugün 20:46 TSİ - Gündem

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