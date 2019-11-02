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'Yarı insan yarı köpek' büyük korku yarattı

'Yarı insan yarı köpek' olduğu düşünülen bir yaratığın ABD'de birçok evcil hayvanı öldürdüğü söyleniyor.
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'Yarı insan yarı köpek' olduğu düşünülen bir yaratığın ABD'de birçok evcil hayvanı öldürdüğü söyleniyor.
İki bacağının üzerinde duran, büyük bir kurt adama benzer yaratık, ABD'nin dört bir yanındaki kasabalarda terör estiriyor.

HER YERDE GÖRÜLÜYOR

"Dogman” adı verilen gizemli canavarın ABD'nin her yerinde görüldüğü ileri sürüldü. Tanıklar, evcil hayvanlarının bilinmeyen bir yaratık tarafından acımasızca öldürüldüğünü iddia ediyor. Ayrıca saldırdığı hayvanların da fotoğrafları bulunuyor.

YARI İNSAN YARI KÖPEK

Daily Star'a konuşan Joedy Cook, “yarı insan, yarı köpek” olarak tanımladıkları yaratıkların 2.7 metre ve yaklaşık 180 kilograma yakın bir yapıya sahip olabileceğini de açıkladı. Cook'un garip efsaneyi araştırmak için kurulan Kuzey Amerika Dogman Projesi sitesinde, yaratığın Ohio'da çekildiği ileri sürülen 3 adet tüyler ürpertici ses klibi bulunuyor. Bu kliplerde yaratığın korkutucu bir şekilde 'uluduğu' duyuluyor. (Hürriyet)

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