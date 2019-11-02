Bugün 21:00 TSİ - Dünya

Türkiye'de yol soran fenomen, sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medyada önemli bir takipçi kitlesine sahip olan Tanechka Ozolina'nın Türkiye seyahatinde 3 kişiye adres sorması ve bu anları sosyal hesabından paylaşması takipçilerinin büyük ilgisini çekti.