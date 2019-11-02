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Atatürk'e hakaret eden gazeteciye Kocaeli Barosu'ndan suç duyurusu

Kocaeli Barosu Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettiği gerekçesiyle Fatih Tezcan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Nazım Özgün Erbulan
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Gazeteci olduğu öne sürülen, Twitter hesabından bir gazetenin 29 Ekim’e özel hazırlanan manşetini paylaşarak Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden Fatih Tezcan hakkında Kocaeli Barosu suç duyurusunda bulundu. Baro suç duyurusunda, “Şüpheli açık ve aleni şekilde Atatürk’ün hatırasına hakaret etmekte olup 5816 (Atatürk’ü Koruma Kanunu) sayılı kanun gereğince cezalandırılması için hakkında kamu davası açılmasını talep etmekteyiz” ifadelerinde bulundu.  Ayrıca baro, eylemin defalarca yapıldığını belirterek “Şüpheli birden fazla kez gerek şikayete konu yapılan paylaşımlarında gerekse diğer paylaşımlarında geniş kitlelere ulaşmakta, açıkça suç işlemekte ve toplumda infial yaratacak ifadelere yer vermektedir” denildi.

Baro, Fatih Tezcan hakkında yayın ve hesapla ilgili olarak erişimin engellenmesi kararının doğrudan verilmesini ve şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasını talep etti.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci olduğu öne sürülen Fatih Tezcan, “ ‘Cumhuriyet’i getiriyorum’ yalanıyla başa geçtikten sonra Devlet ve Millet düşmanlarına verdiği sözlerin gereği olarak 15 sene Cumhur’dan kaçan, Millet’in Egemenliği’nden rakı bardaklarına sığınan bir İslâm Düşmanını, 3 kuruş için tepenize oturtmaya değer miydi” ifadelerinde bulunmuştu.

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Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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