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Çöp kamyonunda preslenen kutuların patlaması sonucu temizlik işçisi yaralandı

Gebze'de çöp kamyonuna atılan kutuların preslenme sırasında patlaması sonucu yaralanan temizlik işçisi hastaneye kaldırıldı.
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Gebze'de çöp kamyonuna atılan kutuların preslenme sırasında patlaması sonucu yaralanan temizlik işçisi hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Kent Meydanı'nda topladığı atıkları çöp kamyonuna döken Kaan Ç, preslenen boya ve tiner kutularının patlaması sonucu yaralandı. Yaralı işçi, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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