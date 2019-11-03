Gebze'de çöp kamyonuna atılan kutuların preslenme sırasında patlaması sonucu yaralanan temizlik işçisi hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Kent Meydanı'nda topladığı atıkları çöp kamyonuna döken Kaan Ç, preslenen boya ve tiner kutularının patlaması sonucu yaralandı. Yaralı işçi, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Çöp kamyonunda preslenen kutuların patlaması sonucu temizlik işçisi yaralandı
Gebze'de çöp kamyonuna atılan kutuların preslenme sırasında patlaması sonucu yaralanan temizlik işçisi hastaneye kaldırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz