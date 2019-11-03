Akdeniz yine sallandı

İstanbul Silivri’de 26 Eylül’de meydana gelen ve Kocaeli’de de hissedilen 5.8 şiddetindeki deprem ve artçılarının ardından, deprem uzmanları Marmara’yı işaret ederek büyük deprem beklentisini yinelerken son 1 hafta içinde Akdeniz’de depremler yaşanmaya başladı. Akdeniz´de bugün merkez üssü Muğla´nın Dalaman ilçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı´nın merkez üssünü Akdeniz´de Muğla´nın Dalaman ilçesinin 23.32 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 07.18´de meydana geldi. Yerin 7.07 kilometre derinliğinde olan deprem, Dalaman´da da hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.