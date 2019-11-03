Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:31 TSİ- Gündem G: Bugün 11:43 TSİ

Akdeniz yine sallandı

Marmara Denizi’nde meydana gelen depremlerin ardından büyük deprem beklentisi artarken depremler son zamanlarda Akdeniz’de yaşanmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen 3.0 şiddetindeki depremin ardından bu sabah da 3.7 şiddetinde deprem yaşandı
mask
Büyütmek için resme tıklayın

İstanbul Silivri’de 26 Eylül’de meydana gelen ve Kocaeli’de de hissedilen 5.8 şiddetindeki deprem ve artçılarının ardından, deprem uzmanları Marmara’yı işaret ederek büyük deprem beklentisini yinelerken son 1 hafta içinde Akdeniz’de depremler yaşanmaya başladı. Akdeniz´de bugün merkez üssü Muğla´nın Dalaman ilçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı´nın merkez üssünü Akdeniz´de Muğla´nın Dalaman ilçesinin 23.32 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 07.18´de meydana geldi. Yerin 7.07 kilometre derinliğinde olan deprem, Dalaman´da da hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.

Bugün 09:31 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Rabia Naz'ın mektubunda Kocaeli detayı mask
Rabia Naz'ın mektubunda Kocaeli detayı
Esnaf istedi, Hürriyet yaptı mask
Esnaf istedi, Hürriyet yaptı
Kardashian'dan "soykırım" paylaşımı mask
Kardashian'dan "soykırım" paylaşımı
Kocaeli'de bugün hava nasıl olacak mask
Kocaeli'de bugün hava nasıl olacak
Hürriyet o iddiaları yalanladı mask
Hürriyet o iddiaları yalanladı
Vekili rehin alacaklardı mask
Vekili rehin alacaklardı
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de Atatürk'e büyük saygısızlık mask
Kocaeli'de Atatürk'e büyük saygısızlık
Darıca’da dört duvar asansör görenleri şaşkına çevirdi mask
Darıca’da dört duvar asansör görenleri şaşkına çevirdi
Akıl almaz dolandırıcılık uyarısı mask
Akıl almaz dolandırıcılık uyarısı
Rabia Naz'ın mektubunda Kocaeli detayı mask
Rabia Naz'ın mektubunda Kocaeli detayı
Fenomen isimler Gebze Center'da mask
Fenomen isimler Gebze Center'da
Körfez'de bunu yapan 5 bin lira kazanacak mask
Körfez'de bunu yapan 5 bin lira kazanacak

GALERİ

Maşukiye, sonbaharda tatilcilerin ilgi odağı oldu mask
Maşukiye, sonbaharda tatilcilerin ilgi odağı oldu
Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı mask
Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı
Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda mask
Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam' mask
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam'
Kendilerini polis olarak tanıtıp 700 bin TL dolandırdılar mask
Kendilerini polis olarak tanıtıp 700 bin TL dolandırdılar
Vinç 4 otomobili biçti: 3 yaralı mask
Vinç 4 otomobili biçti: 3 yaralı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL