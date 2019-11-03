İstanbul Silivri’de 26 Eylül’de meydana gelen ve Kocaeli’de de hissedilen 5.8 şiddetindeki deprem ve artçılarının ardından, deprem uzmanları Marmara’yı işaret ederek büyük deprem beklentisini yinelerken son 1 hafta içinde Akdeniz’de depremler yaşanmaya başladı. Akdeniz´de bugün merkez üssü Muğla´nın Dalaman ilçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı´nın merkez üssünü Akdeniz´de Muğla´nın Dalaman ilçesinin 23.32 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 07.18´de meydana geldi. Yerin 7.07 kilometre derinliğinde olan deprem, Dalaman´da da hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.
Bugün 09:31 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 11:43 TSİ
Akdeniz yine sallandı
Marmara Denizi’nde meydana gelen depremlerin ardından büyük deprem beklentisi artarken depremler son zamanlarda Akdeniz’de yaşanmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen 3.0 şiddetindeki depremin ardından bu sabah da 3.7 şiddetinde deprem yaşandı
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz