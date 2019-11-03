İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde geniş bir kesim tarafından tanınan isimlerden olan emekli öğretmen Bayram Çelenk hayatını kaybetti. Çelenk’in cenaze namazı bugün ikindi namazına müteakip Mehmet ali Paşa Camii’nde kılınıp ardından Kent Mezarlığı’na defnedilecek.
Kocaeli Gazetesi olarak Merhum’a Allah’tan rahmet, ailesine baş sağlığı dileriz
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz