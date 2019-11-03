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Bayram Çelenk hayatını kaybetti

Mehmet Ali Paşa Mahallesinde geniş bir kesim tarafından tanınan, Bayram Çelenk vefat etti.
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İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde geniş bir kesim tarafından tanınan isimlerden olan emekli öğretmen Bayram Çelenk hayatını kaybetti. Çelenk’in cenaze namazı bugün ikindi namazına müteakip Mehmet ali Paşa Camii’nde kılınıp ardından Kent Mezarlığı’na defnedilecek.

Kocaeli Gazetesi olarak Merhum’a Allah’tan rahmet, ailesine baş sağlığı dileriz

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