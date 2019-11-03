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Esnaf istedi, Hürriyet yaptı

Ömerağa Mahallesi Salim Efendi Sokak üzerinde bulunan El Sanatları Çarşısı’nın çatısında oluşan hasarlar İzmit Belediyesi tarafından giderildi.
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Ömerağa Mahallesi Salim Efendi Sokak üzerinde bulunan El Sanatları Çarşısı’nın çatısında zamanla oluşan hasarlardan dolayı bölge esnafı mağduriyet yaşamaya başlamıştı. Havaların yağışlı olması nedeniyle mağduriyetleri iki katına çıkan esnafın talebi doğrultusunda İzmit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü ekipleri gerekli çalışmaları gerçekleştirildi.

BAŞKAN HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR

İnce işçiliğin gerçekleştirildiği çatı tamiratının kısa süre içerisinde gerçekleşmesinden dolayı memnuniyetini belirten bölge esnafı “ yaşadığımız mağduriyetten dolayı İzmit Belediyesine talepte bulunduk. Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet konuyla ilgilendi ve kısa sürede sorunumuz giderildi.  Bizlere göstermiş olduğu ilgiden dolayı başkanımıza teşekkürü bir borç biliyoruz” dedi.

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